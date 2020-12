Un scooter électrique Cityscoot. Illustration. — V. Bustarret - Cityscoot

Une voie pour les bus, mais aussi les taxis et bientôt les scooters électriques ? Le site Service public a indiqué, vendredi, que ces derniers pourraient désormais circuler sur les voies réservées aux bus, afin d’éviter le trafic. Il revient désormais aux autorités locales d’autoriser l’accès à ces voies au cas par cas, selon la loi d’orientation des mobilités votée fin 2019.

« Cette modification au Code de la route vient d’être mise en place par le gouvernement, et il est évident que cela va changer les trajets de bon nombre de propriétaires de scooters et motos électriques en France, et notamment à Paris, où nous sommes. Nos clients vont pouvoir désormais pouvoir circuler sur certaines "voies réservées", c’est-à-dire notamment toutes les voies de bus et de taxis », explique Julien Garcia, directeur général et cofondateur des deux magasins parisiens Les Nouveaux Scooters. Sauf qu’à Paris, la décision est loin d’être tranchée et une discussion sur le sujet n’est pas encore à « l’ordre du jour », indique-t-on à l’Hôtel de Ville.

