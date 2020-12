TRANSPORT Aucun blessé n'est à déplorer. Le trafic du RER C est totalement interrompu entre Juvisy-sur-Orge et le musée d'Orsay

Une poutre s'est effondrée sur les rails du RER C — DR

Les images sont impressionnantes. Vers 1h45 du matin, une poutre de soutènement de plusieurs tonnes s’est effondrée sur les voies du RER C entre les gares « Bibliothèque François Mitterrand » et « Paris Austerlitz », dans le 13e arrondissement de Paris. Aucun train ne circulait à cette heure-ci et aucun blessé n’est heureusement à déplorer. Néanmoins d’importants travaux seront nécessaires pour dégager les rails et les rendre à nouveau fonctionnelles. La police régionale des transports (SDRPT) s’est rapidement rendue sur les lieux et une salle de crise a été ouverte à la SNCF.

Le trafic est totalement interrompu sur le RER C ​entre Juvisy-sur-Orge et le Musée d’Orsay, remplacé par un service de bus. Les trains Corail et Intercité au départ ou à l’arrivée de Paris Austeritz sont redirigés vers la gare de Paris Bercy. Enfin, les trains en provenance et à destination d’Orléans sont reportés en gare de Brétigny-sur-Orge.