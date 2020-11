Illustration de toilettes publiques. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Une envie pressante ? A Paris, plus de 750 toilettes publiques et urinoirs sont installés pour y répondre. Mais il n’est pas toujours évident de trouver le bon endroit, le moment venu. Pour y voir plus clair, toilettesaparis.com recense les toilettes publiques et analyse leur répartition par arrondissement. « Une analyse inédite qui montre des disparités selon les arrondissements », indiquent-ils.

Selon le site, on compte 0,14 toilette publique par km2 et jusqu’à 0,27 dans le 7e arrondissement. On compte aussi 0,03 toilette publique pour cent habitants, mais jusqu’à 0,1 dans le 4e arrondissement. A noter que le 18e arrondissement concentre à lui seul presque 12 % des toilettes publiques de la capitale. C’est donc ici qu’on a le plus de chances d’en trouver. De leurs côtés, les 1er, 2e et 3e arrondissements concentrent chacun moins de 2 % des toilettes de Paris.

Une page par toilette

Ce site qui dit avoir l’ambition de recenser le maximum de toilettes publiques, gratuites ou payantes, dans la capitale est parti d’une base de données, composée des toilettes publiques de la Mairie de Paris et de la RATP, dont les données sont disponibles en open data.

En condensant toutes les informations, Toilettesaparis.com peut devenir un outil du quotidien. Le site « se veut être un compagnon simple, intuitif et surtout utile. C’est pour cela que chaque toilette comporte une page la concernant avec l’ensemble des informations dont nous disposons. Nous indiquons notamment quand elles sont accessibles aux personnes handicapées ou quand elles ne le sont pas, quand elles ont un espace pour changer les bébés ou bien quand elles sont payantes », annoncent-ils.