Les illuminations 2020 du Faubourg Saint-Honoré débutent le 19 novembre. — Comité du Faubourg Saint-Honoré

Avant les Champs-Elysées, ce dimanche, c’est le Faubourg Saint-Honoré qui va s’illuminer ce jeudi à 19 h. Avec ce Winter Time, les rues qui le bordent vont prendre un air de fête de Noël. Un peu de lumière dans la grisaille du confinement pour ceux qui travaillent dans le quartier ou pour ceux qui sont dans le périmètre d’un kilomètre.

En marge des illuminations, le Comité du Faubourg Saint-Honoré organise une tombola. Les 55 lots sont fournis par les boutiques bordant le faubourg et par des personnalités. Le prix du ticket est de 10 euros et le tirage au sort sera le 31 janvier. Cette opération caritative permettra de remercier et soutenir les soignants à travers la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.