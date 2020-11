Une vue aérienne de Paris — SIPA PRESS

Paris, ville Lumière, ville de culture, d’histoire et de patrimoine. Oui, sur le papier. Car la perfection n’existe pas et la capitale a aussi ses petits et gros défauts ( les trottinettes mais pas seulement…). Architecture « visionnaire », projet urbain « raté », couleur « pisseuse », non-sens historique… Les bâtiments et monuments ne sont pas toujours du goût de toutes et tous. Il y a les grands classiques de la détestation parisienne : la Tour Montparnasse, cette « verrue parisienne », comme le Sacré-Cœur régulièrement désigné, lui, comme la « verrue versaillaise », par les adorateurs de la Commune. Mais est-ce les seuls « ratés » ? 20 Minutes a besoin de vous pour y voir plus clair.

Quels sont, selon vous les édifices qui méritent de figurer dans le classement des bâtiments les plus laids de Paris ? Vous pouvez répondre juste en dessous :