Vous pensiez avoir tout vu de votre quartier avec le premier confinement ? Comment remettre de la nouveauté dans vos sorties à moins d’un kilomètre de chez vous ?

Daniel Ramey, président du comité départemental de la randonnée pédestre de Paris donne à 20 Minutes des conseils pour rendre son « déplacement bref » excitant.

On pensait ne plus jamais la revoir. Cette attestation, cette case : « Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile… » Et pourtant, elle est bien de retour avec le confinement saison 2 mis en place depuis le vendredi 30 octobre. Si vous n’avez pas d’enfants – donnant accès à une ou deux sorties vers la crèche ou l’école –, la case « déplacements brefs » est actuellement votre seul et unique ticket pour la liberté. Une liberté « d’une heure dans un rayon maximal d’un kilomètre » digne d’une version low coast d’Into the Wild.

Dans les précédents épisodes du confinement, lorsqu’on s’émerveillait du chant des oiseaux, chacun a normalement bien eu le temps de découvrir son quartier, ses recoins, ses détails et avouons-le de jouer avec le feu en s’aventurant dans une rue hors périmètre. Frissons garantis. Ou de faire des expériences : Combien de kilomètres puis-je faire en une heure ? En combien de temps, suis-je en mesure de parcourir un kilomètre ? L’ennui est à son paroxysme. « J’ai déjà fait mille fois le tour de mon quartier au premier confinement. Un kilomètre carré, c’est tout petit et tout gris », se désole un collègue de 20 Minutes. Alors comment rendre sexy sa promenade « d’une heure dans un rayon maximal d’un kilomètre » dans la capitale ? 20 Minutes a interrogé, Daniel Ramey, président du comité départemental de la randonnée pédestre de Paris.

« Se perdre »

Avant de marcher, s’échauffer. Et pour ça rien de mieux que les escaliers de son immeuble. « On peut s’entraîner dans les marches, c’est très bon pour la randonnée », explique-t-il. L’homme est aussi l’un des instigateurs du GR 75 (anciennement GR 2024), le chemin de grande randonnée de la capitale inaugurée en 2017. Donc en randonnée, il s’y connaît. Et le meilleur conseil de Daniel Ramey pour pimper sa sortie est de « se perdre ». Comme Chris McCandless, dans Into The Wild. On y revient. « Je veux me perdre au fin fond du pays, m’enfoncer dans la nature, sans personne autour, je ne veux plus me faire chier avec des horaires, surtout pas de montre, ni de carte, je ne veux rien, rien que moi, tout seul, au milieu des montagnes, avec les rivières, le ciel, les animaux, je veux me perdre dans tout ça », disait-il. Et le fond du 12e arrondissement peut faire office d’Alaska, avec un peu (beaucoup ?) d’imagination.

« Il faut savoir se perdre dans son quartier. On passe toujours par les mêmes endroits, les mêmes rues. Il faut se laisser aller, emprunter d’autres artères, s’aventurer. Il faut se perdre », assure Daniel Ramey. Et idéalement se délester de son smartphone. « Si on ne sait plus trop où on est, on demande son chemin à des gens. On entend toujours que les Parisiens ne sont pas sympas mais c’est faux, nous ne sommes pas tous à partir de la capitale, et certains sont aussi contents de vivre dans cette ville », ajoute-t-il, précisant qu’il peut être intéressant d’avoir des chaussures et des vêtements adaptés pour une bonne marche afin d’être « à l’aise ».

Un bon entraînement pour le GR 75

Alors oui, on connaît la fin du film et de son histoire originale. Donc évitez de manger tout et n’importe quoi sur votre chemin. Et au déconfinement, après vos entraînements, n’hésitez pas à aller faire un tour sur le GR 75. Le chemin de randonnée de 50 kilomètres qui traverse 75 espaces verts tout autour de Paris est actuellement candidat au concours des « GR préféré des Français en 2021 ». En lice, huit candidats aux quatre coins de la France soumis au vote des internautes depuis le 5 novembre jusqu’au 25. Daniel Ramey défend son bébé.

« Il est balisé avec ardeur et cœur. C’est un GR tranquille qui respire le calme, sans difficulté technique, à parcourir à son rythme de marcheur, de promeneur ou de sportif, annonce Daniel Ramey. Il est accessible à tout le monde, par tous les temps et facile d’accès en transport en commun. C’est un petit GR qui va devenir grand. »