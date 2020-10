Les bus qui transportent moins de passagers en soirée pourraient être réaffectés — Alain Jocard

Si en temps normal, les transports sont bondés à l’heure de pointe en Ile-de-France, la situation se complique d’autant plus depuis le début du couvre-feu, le samedi 10 octobre. Par crainte de braver la loi et de se retrouver avec une amende de 135 euros, les usagers des transports en commun se ruent dans les bus afin de rentrer chez eux et se retrouvant agglutinés les uns contre les autres avec tous les risques de contaminations au coronavirus que cela implique.

Pour éviter de prendre davantage de risques, Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France a déclaré, ce mercredi, que la RATP réfléchit activement à réaffecter certains bus du soir et de la nuit. Certains véhicules censés rouler après le couvre-feu, et donc moins nécessaires depuis, pourraient être mis en service durant les périodes les plus intenses, et notamment le créneau de 20 à 21 heures le soir.