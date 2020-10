La ligne 14 du métro parisien. (Illustration) — V. WARTNER / 20 MINUTES

La ligne 14 du métro parisien fait peau neuve ce lundi, en accueillant de nouvelles rames bleues, la couleur d ’Ile-de-France Mobilité, autorité régulatrice des transports en Ile-de-France et qui finance ce nouveau matériel.

Au-delà de la couleur, ce nouveau métro, construit par Alstom, se distingue surtout pour sa longueur.

120 mètres de long

Il est même le plus grand de France avec ses 120 mètres de long pour une capacité d’emport de voyageurs de plus de 1.000 personnes, précise la RATP dans un communiqué. Il est composé de huit voitures au lieu de six actuellement, précise la RATP dans un communiqué.

La mise en service de ces nouvelles rames est la première étape de changements plus profonds à venir sur cette ligne 14. A savoir son prolongement au nord de Saint-Lazare à la station Mairie de Saint-Ouen sur six kilomètres et quatre stations supplémentaires, dans le but notamment de délester la très chargée ligne 13. Et au sud, jusqu’à l’aéroport d’Orly.

De nouvelles stations desservies au nord dès le 17 décembre

Sur le tronçon nord, si le chantier a été retardé par quelques pépins puis par la crise sanitaire du Covid-19, en en voit malgré tout le bout. Ce prolongement devrait ainsi entrer en service le 17 décembre, a ainsi annoncé ce dimanche Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, sur BFMTV.

Dans un premier temps, la ligne 14 desservira temps trois des quatre nouvelles stations (Pont-Cardinet, Clichy-Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen), précise Le Parisien. La station Porte-de-Clichy, elle, sera accessible courant janvier 2021.

Valérie Pécresse (@vpecresse): "La ligne 14 va ouvrir le 17 décembre" pic.twitter.com/BXHl1pkY1g — BFMTV (@BFMTV) October 11, 2020

Jusqu’à Orly et Saint-Denis Pleyel en 2024

Le prolongement au Sud, jusqu’à Orly, est prévu pour 2024. A cette date, la ligne 14 sera aussi plus prolongée au nord encore, puisqu’il est prévu qu’elle aille jusqu’à la nouvelle gare de Saint-Denis Pleyel.

Ce nouveau modèle de train, inauguré ce lundi sur la ligne 14, sera également déployé à l’avenir sur les lignes 4 et 11 du métro francilien, dans des versions différentes.