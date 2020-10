SOUTIEN L’aide est fixée à 5.000 euros par salle et 40.000 euros maximum par établissement

L’entrée du cinéma Le Grand Rex, à Paris le 31 juillet 2020. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Avec la crise du coronavirus, les exploitants de salles de cinéma sont au plus mal. Paris a donc décidé de leur venir en aide. Paradis du 7e art avec plus de 400 écrans, la capitale a voté mardi 438.000 euros de subventions exceptionnelles pour soutenir ses 36 salles indépendantes.

Une bouffée d’oxygène

Au-delà des grands complexes commerciaux, ces salles parisiennes « sont des acteurs essentiels de la vie » municipale, souligne la délibération votée à l’unanimité par le Conseil de Paris. L’aide est fixée à 5.000 euros par salle et 40.000 euros maximum pour chacun de ces établissements. Cette bouffée d’oxygène, qui représente peu ou prou la moitié de l’effort financier fait chaque année par la capitale pour ces cinémas, doit aller à des salles du Quartier latin comme d’autres zones de Paris, dont certaines accueillent les cinéphiles depuis des décennies, comme l’Escurial ou le Studio des Ursulines.

« Entre Paris et le cinéma, il y a plus qu’une relation économique, il y a une vraie histoire », a souligné Carine Rolland, l’adjointe à la culture de la maire Anne Hidalgo. Un vœu a par ailleurs été voté en faveur d’un cinéma particulier, le dernier cinéma associatif de Paris, la Clef, menacé d’expulsion : « on s’est engagé à tout faire pour sauver ce cinéma unique » du Quartier latin, a précisé Carine Rolland.

L’Etat également en soutien

L’Etat, de son côté, a lancé un vaste plan de soutien pour soutenir les cinémas, mis à genoux par la crise sanitaire, dans toute la France. Il est doté de plusieurs dizaines de millions d’euros, dont 50 millions pour compenser le recul des recettes lié au coronavirus.