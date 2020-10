Un véhicule de police devant la Préfecture de police de Paris, le 3 octobre 2019 à Paris. — BERTRAND GUAY / AFP

C’était il y a un an : un agent de la préfecture de police de Paris, Mickaël H., avait été abattu après avoir tué au couteau quatre de ses collègues. Les résultats des multiples auditions menées dans le cadre de cette enquête antiterroriste soulignent la négligence en interne des signes de sa radicalisation.

Le 3 octobre 2019, cet informaticien de 45 ans employé à la très sensible direction du renseignement de la préfecture (DRPP), sème l’effroi pendant la pause déjeuner. En sept minutes, il tue aux couteaux trois policiers et un agent administratif. Juste avant le passage à l’acte, il avait cherché sur Internet sur son téléphone « comment tuer des infidèles ». A l’époque, Emmanuel Macron avait appelé la Nation à combattre « l’hydre islamiste ».

Des signaux repérés mais pas signalés

Un hommage a été rendu ce vendredi aux quatre victimes, au moment où le président présentait son projet de loi contre les séparatismes, dont l’islam radical. Cette attaque, perpétrée dans l’enceinte même de la préfecture, a profondément traumatisé l’institution policière. Comment un service, dont le cœur de métier est la prévention de la menace terroriste et la lutte contre l’islam radical, a-t-il pu passer à côté des « signaux faibles » émis par l’assaillant, en poste depuis plus de quinze ans et habilité « secret-défense » ?

Les auditions menées par les enquêteurs de la brigade criminelle, de la sous-direction antiterroriste (SDAT) et de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), révélées par Le Parisien, ont confirmé les négligences internes. Selon les investigations des juges antiterroristes, plusieurs collègues de l’assaillant ont bien détecté ces signaux mais les ont, semble-t-il, mal interprétés et ne les ont pas répercutés à la hiérarchie.

Ainsi, dès le surlendemain de la tuerie, un rapport interne indiquait que Mickaël H., converti depuis une dizaine d’années et marié à en 2014 à une musulmane pratiquante non voilée, avait justifié en 2015 l’attentat de Charlie Hebdo auprès d’un collègue en déclarant : « c’est bien fait ». Si cet incident est rapporté verbalement à un fonctionnaire chargé des signalements de radicalisation, il n’est, selon l’enquête, pas formalisé par écrit auprès de la hiérarchie.

Un personnage « très complexe »

C’est à cette période que ses collègues notent un changement de comportement chez ce natif de Fort-de-France, frustré par un handicap – il souffrait de surdité – qui freinait, selon lui, sa carrière. Des témoins avaient ainsi rapporté après l’attaque qu’il ne serrait plus la main des femmes et ne leur faisait plus la bise.

Mais là encore, son chef a reconnu qu'« il n’y avait pas eu de notes écrites » pour signaler ces changements mais « les personnes au-dessus le savaient, j’en suis persuadé », selon des éléments d’audition rapportés par Le Parisien. « On peut penser que j’ai sous-évalué le personnage qui est très complexe », a-t-il aussi déclaré, rappelant qu’il n’était « pas un spécialiste de la radicalisation ».

« On a l’impression qu’ils ont eu pitié de lui, qu’ils ont mis sur le compte du handicap ses comportements étranges, d’autant que son attitude était changeante : il faisait quand même la bise à certains mais pas à d’autres », glisse à l’AFP une source proche du dossier. Selon elle, aucune complicité n’a été mise au jour par les enquêteurs et son entourage familial semble hors de cause.

La création de référents radicalisation

Selon les informations du Parisien, confirmées à l’AFP par cette source, le responsable de la surveillance des lieux de culte et une policière, dont le petit frère a croisé « des barbus » lors d’une partie de football avec Mickaël H., ont même épié le futur assaillant, ses fréquentations à la mosquée et « criblé » son téléphone.

Le tout, hors procédure : « nous n’avons rendu compte à personne, à aucun de nos supérieurs hiérarchiques », a confessé l’un d’eux. « Lorsqu’on est policier, le danger peut surgir à tout moment, mais qu’ils soient menacés dans leurs propres bureaux reste inconcevable », s’alarme Me Géraldine Berger-Stenger, avocate d’une veuve. « Les familles attendent des réponses et surtout que les responsabilités soient assumées. »

Depuis l’attaque, « la sécurité du site a été renforcée », avec notamment une « étanchéification des zones accueillant du public et celles accueillant du personnel », a assuré la préfecture de police. « Des référents radicalisation ont été nommément désignés dans chaque direction », a-t-elle ajouté, six policiers ont été révoqués et une septième procédure est en cours.