ANTISEMITISME Un restaurant cacher du 19e arrondissement de Paris a été la cible de dégradations et de tags à caractère antisémite dans la nuit de jeudi à vendredi

Un restaurant cacher du 19e arrondissement a été la cible de dégradations et de tags antisémites — Capture d'écran Twitter/@uejf

Les inscriptions, écrites à la peinture rouge et noire, font froid dans le dos. « Hilter avait raison », « sale juif », des croix gammées au sol, sur les murs ou les tables… Alors que se tient actuellement le procès des attentats de janvier 2015 – parmi lesquels la prise d’otages de l’Hyper Cacher – un restaurant cacher du 19e arrondissement de Paris a été la cible, cette nuit de dégradations et de tags antisémites. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a condamné « cet odieux acte de vandalisme antisémite » et apporter son soutien à la « communauté juive ».

La haine antisémite se déchaîne dans un restaurant casher du 19e arrondissement.

En France en 2020, manger dans un restaurant casher est désormais un danger.

Des mesures doivent être prises et vite. pic.twitter.com/WtZHv0ZaVT — Noemie Madar (@Noemiemad) October 2, 2020

Selon une source policière, le ou les auteurs se sont introduits dans la nuit dans ce fast-food cacher en fracturant le barillet du rideau de fer avant de saccager les lieux – les images montrent des fenêtres brisées, des chaises cassées – et d’inonder la salle du restaurant. Si le fond de caisse – 50 euros – a été dérobé, le mobile, compte tenu de la teneur des tags, semble être très clairement raciste. Le propriétaire a découvert le méfait ce vendredi matin, vers 9h, en allant ouvrir le restaurant.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "dégradations à caractère antisémite" et confiées les investigations au 2e district de police judiciaire de Paris. Pour l'heure, aucun suspect n'a été interpellé.