Les porteurs du projet des futures rames des lignes 15, 16 et 17 promettent un futur voyage « fluide et confortable ».

Ces lignes seront en circulation partielle à partir de 2024 et de 2025.

De nouvelles rames à découvrir. Ce vendredi, Valérie Pécresse, présidente d’Ile-de-France Mobilités et de la région Ile-de-France, en présence des représentants la Société du Grand Paris et d’Alstom, ont révélé le design des futurs métros des lignes 15, 16 et 17.

Avec des voitures de 2,8 mètres de large, chaque rame pourra transporter de l’ordre de 500 passagers en version trois voitures et de l’ordre de 1.000 passagers en version six voitures. Sans conducteur, la vitesse commerciale du métro sera comprise entre 55 et 65 km/h avec des pointes de vitesse pouvant atteindre 110 km/h. Et à l’intérieur de la rame ?

« Fluide et confortable »

« Le bureau de style et design Alstom a conçu un design intérieur qui propose un parcours voyageur fluide et confortable. L’aménagement intérieur des rames a été pensé pour être à la fois capacitaire et confortable », assure-t-on du côté de l’entreprise.

Et de préciser : « Avec de très larges intercirculations et différents types de dispositifs de préhensions, le voyageur peut se déplacer facilement et choisir l’espace qui lui convient. Le design du bout-avant offre aux voyageurs une nouvelle zone de confort et une vue panoramique grâce à un très large pare-brise, un pupitre panoramique et des assises de part et d’autre », tout en promettant que « le voyage debout est également plus confortable avec des appuis ischiatiques à l’arrière des sièges et dans les espaces mixtes. » Par ailleurs, des prises USB pour recharger les smartphones seront à disposition.

Le design choisi par les Franciliens pour les rames de métros des ligne 15, 16 et 17 - Alstom

En 2018, Ile-de-France Mobilités et la Société du Grand Paris ont proposé aux Franciliens de choisir le design des métros des lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express. Ils peuvent désormais venir le découvrir. A partir de ce vendredi, à l’occasion de l’inauguration de l’exposition Les lignes du design qui s’ouvre à la Fabrique du Métro à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), les visiteurs pourront en effet admirer une maquette grandeur nature de la future rame, avant de monter dedans dans plusieurs années. Ces trois lignes doivent entrer en circulation (partielle) en 2024 pour la 16 et la 17 et 2025 pour la 15.