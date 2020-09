La piste cyclable de la place de la Catalogne dans le 14e arrondissement — R.LESCURIEUX / 20Minutes

La maire de Paris avait promis le maintien de 50 km de pistes cyclables dites « coronapistes » et elle tient parole. Ces pistes cyclables dédiées provisoirement aux vélos lors du confinement seront « pérennisées » à Paris, a indiqué mercredi la maire Anne Hidalgo au micro d'Europe 1.

« On est en train d’y travailler »

« Elles seront pérennisées, on est en train d’y travailler, d’abord car elles ont montré qu’il y a vraiment beaucoup beaucoup d’usagers, que le vélo est devenu à Paris vraiment un moyen de transport domicile-travail, et qu’en plus ça aide à faire baisser la pollution », a-t-elle indiqué.

La rue de Rivoli, un des axes principaux de la capitale, restera ouverte aux vélos et comptera « une file réservée aux taxis, aux bus et à un certain nombre de véhicules autorisés », a-t-elle précisé.