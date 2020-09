Pour lutter contre la propagation du Covid-19, plusieurs sites de dépistage ont été mis en place à Paris devant les mairies d'arrondissement, ainsi que devant l'hôtel de ville — ALAIN JOCARD / AFP

La Ville de Paris a lancé lundi un dispositif de dépistage gratuit et sans rendez-vous dans trois laboratoires fixes et deux laboratoires itinérants pour permettre des tests PCR dans tous les arrondissements.

La mesure a été chaleureusement acceuillie, et de nombreuses personnes ont voulu profiter de cette possibilité sur le parvis de l’hôtel de ville.

La Mairie espère ainsi « compléter l’offre de dépistage proposée en Ile-de-France ».

Des jeunes, des personnes plus âgées, des couples et des familles… La file d’attente est longue et hétéroclite, sur le parvis de l’hôtel de ville de Paris, où cinq barnums ont été installés. La raison ? Sur le modèle de celui mis en place durant Paris Plages, la municipalité a lancé lundi un dispositif – gratuit et ouvert à toutes et tous – de dépistage du coronavirus. Lancé en partenariat avec l’ARS et l’Assurance maladie, il comprend trois laboratoires fixes, ainsi que deux laboratoires itinérants qui se déplaceront dans tous les arrondissements à compter de ce mardi.

Sous les fenêtres d’Anne Hidalgo, des barrières tracent le long parcours qui mène au test PCR tant désiré. Dans une ambiance calme, de nombreux Parisiens et Parisiennes ont choisi de profiter de cette nouvelle possibilité de test dans un contexte d'embouteillage dans les laboratoires.

Thierry, habitant du 18e arrondissement, « attendait une telle initiative ». L’homme de 54 ans ne regrette pas l’attente de plus de deux heures, tant le procédé est « bien plus pratique que d’habitude. » En effet, ni ordonnance, ni rendez-vous préalable ne sont nécessaires, pas plus qu’un numéro de Sécurité sociale. « Il n’y a pas que des Parisiens, constate Pascale, agente de la mairie de Paris chargée de l’accueil sur le site. Beaucoup de personnes viennent de région parisienne, d’Arcueil ou de Bondy. » Sarah est dans ce cas : la jeune femme habite à Ivry-sur-Seine et, travaillant à Paris, elle en a profité « pour se faire tester avant de rentrer ».

« On peut venir se rassurer »

Adossés aux barrières, Freddy et Benoît patientent, entourés de gros bagages. Les deux hommes au bronzage impeccable, qui rentrent tout juste d’Espagne, souhaitent savoir s’ils sont positifs après un séjour dans une zone à risque. « Avec les labos pleins et le boulot, on n’aurait pas pu se faire tester sans ce dispositif », salue Benoît en tirant son imposante valise.

Devant l’hôtel de ville, une douzaine de personnes accueillent les usagers. Ces derniers peuvent réaliser un test PCR, mais aussi s’entretenir avec un représentant de SOS Médecins, fédération de praticiens à laquelle la mairie a fait appel. « On peut se rassurer si l’on a des symptômes ou de simples doutes », précise Audrey P., coordinatrice du lieu. Thomas, qui pense avoir « été exposé au virus », a ainsi pu s’informer auprès d’Ashraf Urfan, généraliste membre de SOS Médecins. Situé juste à côté des tentes où ont lieu les prélèvements, le praticien est là « pour donner une expertise médicale à celles et ceux qui ont ou pensent avoir des symptômes de la maladie, et leur indiquer la marche à suivre ».

Léa, venue en famille, est la prochaine à passer entre les mains de l’une des trois préleveuses. « Je reviens de la campagne et après avoir pris le train, je préfère ne pas prendre de risques pour mes proches les plus âgés », témoigne cette Parisienne de 24 ans. Quelques mètres plus loin, Aliou* se satisfait d’avoir pu être dépisté aussi simplement. Résidant en France depuis huit ans, il « n’a ni papiers, ni numéro d’assuré » et ne se rend « jamais chez les docteurs ».

« Une opération de dépistage dans chaque arrondissement d’ici la semaine prochaine »

Avec l’entrée en service de deux laboratoires itinérants ce mardi, « l’objectif est d’avoir proposé une opération de dépistage dans chaque arrondissement d’ici la semaine prochaine », révèle Arnauld Gauthier, sous-directeur de la santé à la Mairie de Paris. Pour la première journée de dépistage dans les trois laboratoires pérennes – hôtel de ville, complexe sportif Emile-Anthoine (15e) et parvis de la mairie du 19e –, la municipalité comptait réaliser « près de 1500 tests », ajoute Audrey P. De quoi venir « compléter l’offre de dépistage proposée en Ile-de-France », pointe Arnauld Gauthier.

* Le prénom a été modifié