Des dispositifs de dépistage gratuits du Covid-19 déployés dans Paris

Une file d'attente devant un centre de dépistage covid-19 dans le 18e arrondissement. — ERIC DESSONS/JDD/SIPA

Paris muscle son plan de bataille face à la recrudescence de l'épidémie de coronavirus. A partir de ce lundi, la mairie a décidé de renforcer son dispositif de dépistage du Covid-19 afin de permettre aux habitants de se faire tester gratuitement dans tous les arrondissements.

« Dès ce lundi 31 août, et en complément de l’offre des laboratoires privés, Paris va mettre en place trois laboratoires fixes ainsi que deux laboratoires itinérants qui se déplaceront dans tous les arrondissements. Ils permettront de couvrir l’ensemble du territoire parisien Les tests pourront être effectués gratuitement », annonce la mairie dans un communiqué.

Gratuit et sans rendez-vous

Les trois laboratoires fixes sont situés sur le parvis de l’Hôtel de Ville (4e), au centre sportif Emile-Anthoine (15e) et sur le parvis de la mairie du 19e. Les deux laboratoires itinérants resteront par demi-journée dans les arrondissements. Mardi, de 9h à 13h, un laboratoire sera par exemple déployé à la mairie du 8e arrondissement. L’ensemble des horaires de passage sont à retrouver sur le site de la ville de Paris.

Objectif de l’opération : réaliser 1.500 dépistages par jour. Ces dépistages sont par ailleurs sans rendez-vous et gratuits pour tous, y compris les non assurés sociaux. Il est demandé aux détenteurs d’une carte vitale de la présenter si possible, mais ce n’est pas obligatoire. Ce dispositif vient en complément des dépistages réalisables dans les laboratoires privés. Depuis plusieurs semaines, la capitale voyait grossir de longues files d'attente devant ces quelques laboratoires parisiens qui proposent un dépistage du coronavirus sans ordonnance et sans rendez-vous.