Des passants portent le masque dans les rues de Paris, le 11 août 2020. — A.Jocard/AFP

Revirement de situation. La préfecture de police de Paris indique ce vendredi matin que les cyclistes et joggeurs pourront finalement circuler sans masque à Paris et en petite couronne. «Le port du masque ne sera pas exigé» pour les personnes «exerçant une activité physique au titre de la course à pied ou du vélo», a-t-elle fait savoir dans un communiqué.

La veille, elle avait annoncé l'obligation de porter le masque dans Paris et en petite couronne à partir de ce vendredi, 8h, pour les piétons mais aussi les cyclistes et utilisateurs de trottinettes.

La mairie de Paris entendue?

La préfecture accède ainsi à la demande de la mairie de Paris, qui souhaitait une dérogation en ce sens. «Nous sommes opposés au port du masque à vélo parce rien sur le plan scientifique n'atteste que c'est dangereux et c'est surtout contre-productif», lançait sur Franceinfo, ce vendredi matin, le Premier adjoint (PS) d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire