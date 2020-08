La cour intérieure de l'hôtel particulier avec à droite la façade du bâtiment principal. — Féau Immobilier

L’hôtel particulier en ruine n’avait pas livré tous ses secrets. Situé rue Oudinot, en plein cœur du 7e arrondissement, cet ensemble immobilier de près de 1.600 m² habitables a été sorti de sa léthargie de trente ans à l’occasion d’une vente aux enchères exceptionnelle organisée fin janvier dernier.

Exceptionnelle par la rareté du bien et exceptionnelle par le prix de vente final, à savoir pas moins de 35 millions d’euros. Mais également exceptionnelle par « la découverte, le 26 février 2020, du corps d’un homme dans la cave » du bâtiment, indique une source judiciaire, confirmant une information du Monde.

Ce sont les ouvriers chargés de la rénovation du bien qui ont fait cette macabre découverte. « Une enquête préliminaire du chef de meurtre » a été ouverte par le parquet de Paris, précise la source judiciaire qui ajoute que « les investigations ont été confiées à la brigade criminelle ».

Une mort qui remonte

Et Le Monde a des infos pour la suite du scénario. « Les premiers éléments recueillis sur les lieux par les enquêteurs, notamment des documents que l’homme portait sur lui, ont permis de l’identifier, indique le quotidien. Il s’agit d’un certain Jean-Pierre Renaud. » Toujours selon le journal du soir, sa mort remonterait à une trentaine d’années et le corps présentait des fractures et des blessures à l’arme blanche, d’où l’enquête préliminaire du chef de meurtre.

Pour Le Monde, une source policière lève un peu le voile sur les circonstances du drame : « Ce serait plutôt un homme qu’on peut classer dans les SDF, avec des problèmes d’alcool. Il semblerait que ce soit une baston entre marginaux. C’était un peu un squat, à ce moment-là. Mais on ne sait pas encore s’il a été tué sur place. Trente ans après, s’il s’agit d’une bagarre entre SDF alcoolisés, il n’y aura pas forcément de réponse, et l’auteur est peut-être même déjà décédé. »