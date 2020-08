Les faits remontent au jeudi 6 août. Alors qu’il se rendait au domicile de ses parents pour récupérer sa fille de 7 mois, un jeune homme a été victime d’une violente agression antisémite à Paris. David, âgé de 29 ans, a porté plainte alors qu’il avait été laissé inconscient par ses deux agresseurs, a appris mardi l’AFP de source policière. Le parquet de Paris a annoncé ce mercredi avoir ouvert depuis une enquête pour « vol aggravé » et à caractère antisémite.

Ce père de famille raconte avoir été pris à partie par deux hommes alors qu’il se trouvait dans l’ascenseur, a expliqué une source policière confirmant une information du Parisien. Il a rapporté avoir été insulté, traité de « sale juif, sale race » puis avoir reçu des coups.

« Il dit s’être fait étrangler à plusieurs reprises puis a été poussé dans les escaliers et a perdu connaissance », a poursuivi la même source, précisant que l’homme s’était vu prescrire une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours.

Tout mon soutien à David et à sa famille, victime d’une violente et odieuse agression antisemite, ces actes et ces propos n’ont pas leur place à Paris https://t.co/fqZ94zCjTX