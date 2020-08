VOUS TÉMOIGNEZ La maire de Paris, Anne Hidalgo, a demandé au préfet de police de rendre obligatoire le port du masque dans plusieurs secteurs fréquentés de la capitale dont les quais de Seine et du canal, les marchés couverts et, éventuellement, aux abords des gares

Les quais de Seine, le 28 juillet dernier. — Kamil Zihnioglu/AP/SIPA

Le masque débarque. Après Lille, Tours, Biarritz, Toulouse ou encore Nice, le masque va devenir obligatoire en extérieur dans la capitale, principalement dans les secteurs les plus fréquentés. Face à la crainte d’une reprise de l’épidémie, la maire de Paris, Anne Hidalgo, favorable à la mesure et après consultation des maires d’arrondissements, a saisi ce mardi la préfecture de police de Paris (PP), et a transmis sa demande au préfet de police Didier Lallement, compétent en la matière depuis fin juillet.

La PP qui ne s’est pas montrée « défavorable » à la mesure à tout de suite commencer à plancher sur la question. « Le travail d’identification des sites est en train d’être fait entre la PP et la Mairie de Paris », expliquait-on à l’Hôtel de Ville, sollicité par 20 Minutes, mardi soir. Après un travail d’identification des sites​, en cours, le zonage doit être communiqué ce jeudi. Les quais de Seine, les berges du Canal, les marchés couverts, les parcs et éventuellement les abords des gares, pourraient être concernés dans un premier temps.

