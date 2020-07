Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté jeudi devant la mairie de Paris pour réclamer la démission de l'adjoint à la Culture, Christophe Girard. — Bertrand GUAY / AFP

Les manifestantes et manifestant réclament que Christophe Girard soit suspendu de ses fonctions.

Anne Hidalgo estime que son adjoint à la Culture « n’est visé par aucune plainte ».

« A la mairie, ils disent que c’est un non-sujet et donc on va poursuivre notre action à la rentrée », explique l’élue écologiste Raphaëlle Rémy-Leleu.

L’affaire prend de l’ampleur et ne devrait pas s’arrêter là. « Déni à la mairie de Paris », « Girard Démission », « Anne t’es sérieuse ? » : armées de pancartes et de slogans, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté ce jeudi devant l’Hôtel de ville pour réclamer la démission de l’adjoint à la Culture, Christophe Girard, entendu en mars dans l'enquête «pour viols sur mineurs» qui vise l’écrivain Gabriel Matzneff.

Les manifestantes et manifestant réclament que Christophe Girard soit suspendu de ses fonctions ainsi que l'« ouverture d’une enquête de l’Inspection générale de la Ville de Paris ». Ils ont été rejoints par les élus écologistes, alliés de la maire PS Anne Hidalgo.

« On va poursuivre notre action à la rentrée »

« A la mairie ils disent que c’est un non-sujet et donc on va poursuivre notre action à la rentrée », a expliqué l’élue écologiste Raphaëlle Rémy-Leleu. « Il ne suffit pas d’avoir un casier judiciaire vierge pour être adjoint à la mairie de Paris, il faut aussi des qualités éthiques et morales, le soutien à Gabriel Matzneff disqualifie Christophe Girard pour ce genre de responsabilités », a-t-elle ajouté.

Dans un entretien jeudi au Parisien, Anne Hidalgo estime que son adjoint à la Culture « n’est visé par aucune plainte ». « Pour moi c’est un non-sujet. Il ne faut pas jouer avec des questions aussi graves sur la base de rumeurs, d’amalgames ou de boules puantes », a ajouté la maire.

Une plainte pour diffamation doit être déposée

Les enquêteurs ont interrogé en mars Christophe Girard, secrétaire général de la Maison Yves Saint Laurent entre 1986 et 1987, structure qui a apporté un soutien financier à l’écrivain Gabriel Matzneff dans les années 1980, selon plusieurs récits.

L’écrivain est visé par une enquête pour «viols sur mineurs» ouverte par le parquet de Paris après la publication en janvier du roman autobiographique de Vanessa Springora dans laquelle elle décrit la relation sous emprise qu’elle a entretenue, lorsqu’elle était mineure, avec l’écrivain.

Christophe Girard, qui doit déposer plainte pour diffamation selon son avocate, dénonce « une vindicte militante cherchant à substituer le tribunal de la rue au tribunal judiciaire ».