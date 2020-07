Le prolongement nord de la ligne 14 devrait ouvrir à la mi-décembre — Mario FOURMY/SIPA

A l’origine, elle aurait dû voir le jour dès 2017. La crise du coronavirus a une nouvelle fois repoussé l’entrée en application du prolongement nord de la ligne 14. Dans un communiqué publié ce jeudi, la RATP indique que trois nouvelles stations – Pont-Cardinet, Clichy-Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen – seront inaugurées à la mi-décembre. La dernière, Porte de Clichy, sera utilisable dès le mois de janvier 2021. Un décalage qui s’explique notamment par le fait que cette station, plus étendue que les autres nécessitent plus de travaux.

A l’origine, la mise en service de cette partie de la ligne était prévue pour l’été 2020 mais le confinement a fortement ralenti l’avancée des chantiers. La RATP a néanmoins maintenu des essais de circulation entre les stations Madeleine et Porte de Clichy ou des travaux sur des équipements électromécaniques dans les gares à l’instar de la pose des escaliers mécaniques ou des ascenseurs.

Ce prolongement a notamment pour objectif de désengorger la ligne 13. Selon différentes études, 25 % des voyageurs pourraient s’y reporter. Pour ne pas saturer la nouvelle ligne, la RATP prévoit d’agrandir les trains. Dès septembre, « sous réserve de la bonne réalisation de derniers essais », les trains de la ligne 14 seront composés de huit voitures au lieu de six.