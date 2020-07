TOURISME Tous les visiteurs se sont pliés aux consignes sanitaires: port du masque obligatoire et distributeurs de gel hydroalcoolique installés à chaque étage

Au troisième étage de la tour Eiffel ce mercredi. — Francois Mori/AP/SIPA

Un étage de plus. Après quatre mois de fermeture pour cause de coronavirus et alors que les deux premiers étages étaient déjà accessibles aux visiteurs depuis le 25 juin, c’est désormais le troisième étage de la tour Eiffel qui a rouvert ses portes ce mercredi aux visiteurs et touristes, dûment masqués.

Peu avant 10 heures, les premiers touristes sont en effet arrivés en famille. Quelques Colombiens mais surtout des Français et des Franciliens qui sont venus goûter aux joies de la découverte, ou des retrouvailles, avec la Dame de fer.

« 10.000 visiteurs le week-end dernier »

Tous se sont pliés aux consignes sanitaires : port du masque obligatoire et distributeurs de gel hydroalcoolique installés à chaque étage. De l’entrée de la tour au troisième étage, quelque 2.000 panneaux signalétiques rappellent en plusieurs langues – français, anglais, italien mais « pas le chinois car les touristes chinois ne sont pas revenus » – les règles d’hygiène et de distanciation physique à respecter.

Au pied de la tour, les allées ont été refaites pour rendre l’accueil plus chaleureux. Les affaires reprennent doucement mais sûrement dans ce haut lieu du tourisme mondial. « Depuis la réouverture des deux premiers étages, le 25 juin, on a accueilli lors du premier week-end 5.000 visiteurs, puis 7.000 au deuxième et 10.000 le week-end dernier », s’est félicité Patrick Branco Ruivo, directeur général de la société d’exploitation Tour Eiffel, alors que le confinement s’est traduit par une perte de 9 millions d’euros par mois pour la société.

« Les deux-tiers sont français »

Depuis le 25 juin, le profil type du visiteur a changé. Avant le confinement, 80 % des visiteurs étaient étrangers, 20 % français. « Aujourd’hui, les deux-tiers sont français et un tiers sont étrangers », selon Patrick Branco Ruivo.

Pour attirer ces touristes locaux, la Tour Eiffel a décidé d’offrir de nouveaux services : demi-tarifs pour les enfants de 4 à 11 ans (désormais fixés à deux euros), soirée DJ set les jeudis et vendredis soirs pour attirer les jeunes : on ne danse pas, distanciation oblige, mais on écoute la musique sur une grande terrasse estivale, donnant sur le champ de Mars, au 1er étage.

En lien avec la Ville de Paris, des artistes de « spectacle vivant » seront également invités à se produire et au mois d’août, il y aura des concerts et du hip-hop, annonce Frédéric Hocquard, adjoint à la Mairie de Paris, chargé de la Vie nocturne et de la Culture.