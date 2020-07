41 % des Franciliens n’avaient pas repris le travail en présentiel un mois après le déconfinement

ETUDE Le cabinet de conseil Inov360 et 22 partenaires ont lancé une étude sur plus de 12.000 Franciliens sur les évolutions de leurs comportements dans leur déplacement domicile-travail avant, pendant et après le confinement. 31% des sondés prennent moins ou plus les transports en commun