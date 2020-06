Seine-Saint-Denis : Six policiers en garde à vue à l'IGPN dans une affaire de stupéfiants (illustration). — DENIS CHARLET / AFP

Coup de filet. Six policiers de la compagnie de sécurisation et d’intervention de Seine-Saint-Denis (CSI 93) ont été placés lundi en garde à vue à l'IGPN notamment pour détention et transport de stupéfiants et vol, a-t-on appris de sources concordantes.

Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a « décidé d’engager une réflexion sur la réorganisation des unités de police de la CSI 93 à laquelle appartiennent les fonctionnaires mis en cause », a par ailleurs annoncé la préfecture de police (PP).

Vers des « sanctions » ?

« Si des comportements fautifs étaient susceptibles d’être confirmés, ils appelleraient des sanctions », a-t-on ajouté à la PP. Une source proche de l’enquête a affirmé que les agents mis en cause étaient en garde à vue à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), la police des polices, confirmant des informations de presse.

Ils sont notamment soupçonnés de détention et de transport de stupéfiants ainsi que de vol, a complété une autre source proche de l’enquête.

Cette compagnie avait été déjà au cœur d’une controverse en août 2019 quand six de ses membres avaient été placés en garde à vue, soupçonnés d’être impliqués dans l'interpellation violente d'un jeune homme de 20 ans à Saint-Ouen.