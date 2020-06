Anne Hidalgo à un débat avant le premier tour des municipales, le 10 mars 2020. — Jacques Witt/SIPA

Une annulation de dernière minute. Anne Hidalgo, candidate PS à sa réélection à la mairie de Paris, a annoncé renoncer au débat télévisé qui devait l'opposer à ses adversaires Agnès Buzyn et Rachida Dati mercredi soir sur BFMTV, dont les journalistes sont mobilisés contre un plan prévoyant des suppressions de postes.

« J’ai reçu aujourd’hui avec mon équipe les syndicats représentant les salariés du groupe Next Radio TV qui sont très inquiets pour leur avenir après l’annonce de ce plan de licenciement de près d’un tiers des effectifs », écrit dans un communiqué la candidate de Paris en commun. « J’appelle Rachida Dati et Agnès Buzyn à en faire de même », ajoute Anne Hidalgo qui a reçu cette délégation de grévistes à 15 heures.

« Je ne peux pas fermer les yeux sur la situation de ces salariés »

« Je ne peux pas fermer les yeux sur la situation de ces salariés, et dans ces conditions, parce que le débat démocratique doit se dérouler dans des conditions sereines, je ne participerai pas au débat […] et je demande à la chaîne de le reporter à demain. » Et ce, « afin de respecter le droit de grève de ses salariés, qu’ils puissent faire entendre leurs revendications, pour leur emploi et pour une information de qualité ». Rachida Dati (LR) a également réagi sur Twitter en proposant de « céder son temps de parole pour que les salariés expriment leurs revendications ».

J'ai rencontré les représentants de l'intersyndicale de NextRadioTV. Je leur ai proposé de leur céder une partie de mon temps de parole et ai rappelé l'importance de ce débat démocratique, dans une campagne inédite. Ils ont compris et ne m'ont pas demandé l'annulation du débat. pic.twitter.com/Ge6zmI5hCK — Rachida Dati ن (@datirachida) June 24, 2020

« J’ai rencontré les représentants de l’intersyndicale de NextRadioTV. Je leur ai proposé de leur céder une partie de mon temps de parole et ai rappelé l’importance de ce débat démocratique, dans une campagne inédite. Ils ont compris et ne m’ont pas demandé l’annulation du débat », explique-t-elle. Elle assure être toutefois « partante pour faire le débat ce soir, même si Anne Hidalgo n’est pas là ».

« On ne nous a pas demandé de le reprogrammer à demain à ce stade » et « on ne voit pas pourquoi on devrait changer tout pour une seule personne », a ajouté Nelly Garnier, la directrice de campagne de Rachida Dati.

Pour sa part, « Agnès Buzyn ne va pas participer à un débat auquel les trois candidates ne sont pas présentes », a réagi en fin d’après-midi auprès de l’AFP son directeur de communication, Gaspard Gantzer. « Nous sommes très attachés au droit de grève et à la liberté syndicale, mais nous n’avons pas à nous exprimer sur l’organisation interne des entreprises », a-t-il poursuivi, indiquant qu’Agnès Buzyn « examinera toute nouvelle proposition » de débat d’ici à la fin de la campagne, vendredi soir, minuit.

Initialement, les deux chaînes avaient prévu d’organiser ce « débat décisif » de l’entre-deux tours en mars, mais l’événement avait été évidemment reporté sine die en raison de l’annulation du 2e tour des municipales prévu le 22 mars, en raison de la crise du coronavirus. Ce second tour a été finalement reprogrammé le 28 juin.