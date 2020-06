Le 17 Mars 2020, sur l'esplanade du Trocadéro, en face de la Tour Eiffel, à Paris. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Depuis la Seconde Guerre mondiale, la Tour Eiffel n’avait jamais été fermée aussi longtemps. Après trois mois et demi de confinement, le monument qui accueille chaque année six millions de visiteurs rouvrira ses portes jeudi. Pour autant, il faudra encore attendre plusieurs semaines avant de retrouver un fonctionnement normal.

Pendant une semaine, l’accès aux premier et deuxième étages de la dame de faire se fera exclusivement par les escaliers. L’escalier Est pour la montée, l’escalier Ouest pour la descente.

Réouverture progressive des ascenseurs

Les ascenseurs rouvriront dès le 1er juillet avec une jauge limitée et ne desserviront que les deux premiers étages. Pour retourner au sommet du monument, il faudra encore attendre quinze jours.

En cause : des ascenseurs plus étroits qui ne permettent pas d’assurer la distanciation physique​ en vigueur. Les masques seront également obligatoires pour tous les visiteurs de plus de 11 ans.

Tarifs préférentiels

Pour attirer les visiteurs, des tarifs préférentiels ont été mis en place. Tout l’été, les enfants de 4 à 11 ans paieront moitié prix, c’est-à-dire 1,30 euro pour les courageux qui prendront les escaliers et 2 euros pour ceux qui opteront pour l’ascenseur.

Une mesure visant notamment à attirer un public français alors que ces derniers ne représentent d’ordinaire que 20 % des visiteurs.