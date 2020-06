La crise du coronavirus a poussé les casernes à interdire les bals du 14 juillet — DUPUY FLORENT/SIPA

Les casernes de pompiers parisiennes n’organiseront pas cette année leurs traditionnels bals populaires du 14 juillet, a annoncé ce mercredi la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP). « La décision a été difficile à prendre pour nous, car c’est un rendez-vous annuel convivial et festif très attendu, à la fois par les pompiers mais aussi par les citoyens qui viennent à notre rencontre », a indiqué le lieutenant-colonel Claire Boët, porte-parole de la BSPP.

Cette mesure, déjà prise dans de nombreuses régions de France, concerne les 76 casernes de la BSPP, dont les 8.500 pompiers militaires interviennent à Paris et dans sa petite couronne. A Paris, les bals accueillent traditionnellement les 13 et 14 juillet des centaines de militaires de tous rangs et de tous corps. Les pompiers participent également habituellement au défilé du 14-Juillet parisien.

Un tradition remontant à 1937

Selon le ministère des Armées, la tradition du « bal des pompiers », remonte à 1937, lorsque dans le quartier de Montmartre, une petite troupe de Parisiens enjoués a emboîté le pas à une troupe de sapeurs-pompiers qui rentrait à la caserne au pas cadencé. « La bonne ambiance aidant », ces Parisiens ont été autorisés à passer la soirée dans la caserne.

L’évènement s’est ensuite généralisé à d’autres casernes, avant d’être institutionnalisé dans tout le pays. Aux démonstrations de gymnastique et de départs de feu se sont ajoutés au fil du temps des buvettes, des feux de Bengale et de la musique dansante jusqu’au bout de la nuit.