Le parc Astérix rouvre ses portes le 15 juin après la crise sanitaire du coronavirus. (Archives) — Lionel Urman/SIPA

Si vos enfants avaient une idée fixe de retourner au parc Astérix, ce sera possible dès lundi. Le parc d'attractions rouvre mais en suivant un protocole sanitaire strict notamment avec une mise en place d’un plan de nettoyage et de désinfection, des marquages au sol dans les fils d’attente pour la distanciation physique ou la modification des règles d’embarquement dans les attractions.

Pour les visiteurs, le port du masque est obligatoire dans les attractions et spectacles, et recommandé dans les allées. Et il l’est également pour le personnel au contact des visiteurs. Du gel hydroalcoolique​ est également mis à disposition.

Deux spectacles et la parade annulés

Trente-huit attractions du parc Astérix sont ouvertes et les spectacles à ciel ouvert Révérence et Du Rififi dans la Basse-cour sont maintenus, annonce la direction du parc. Par contre les spectacles en lieu clos Gaulois – Romains : Le match et Chronos, magie et illusions ainsi que le Défilé Gaulois et les animations de rues sont annulés.

Et pour que le ciel ne vous tombe pas sur la tête à l’entrée du parc, sachez qu’aucun billet n’est vendu sur place. Il faut avoir réserver ses billets sur le site Internet du parc. « Pour ceux qui ont acheté préalablement leurs billets, il sera nécessaire de les échanger contre un nouveau billet daté depuis le site Internet du parc », annonce le parc Astérix.