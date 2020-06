Des distributeurs de savon bientôt déployés dans les parcs parisiens — Collectif Clef/Laurent Teyssier

Renouer avec les parcs et leurs jeux tout en respectant les nouvelles normes d’hygiène liées à l’épidémie de coronavirus. A partir de ce week-end, une cinquantaine de fontaines à eau parisiennes seront équipées de distributeurs de savon. « Pendant le confinement, la mairie de Paris a lancé un appel d’offres pour équiper les fontaines en savon, trois projets ont été retenus pour être testés, dont le nôtre », explique Grégory Lacoua, du collectif de designers Clef.

Les deux premiers prototypes ont été inaugurés ce vendredi dans le parc des Buttes Chaumont, treize autres distributeurs seront installés dans quatorze arrondissements de la ville au cours de la semaine. « Le confinement nous a amenés à mener une réflexion sur les mesures d’hygiène et la manière de les rendre accessibles à tous, y compris aux plus jeunes. Or, se laver les mains, c’est le geste le plus évident mais ce n’était pas si simple dans l’espace public », précise le designer. Un bilan sera effectué dans un mois et une centaine de fontaines devraient alors être équipées des distributeurs de savons du projet gagnant.