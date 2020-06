Une femme porte un masque devant la Tour Eiffel, à Paris le 12 avril 2020. — Niels Wenstedt / SOPA Images/Sip/SIPA

Le Palais de Tokyo et l’Arc de Triomphe rouvrent leurs portes ce lundi. D’autres musées et sites historiques vont suivre ces prochaines semaines.

Crise du coronavirus oblige, les visites seront conformes aux gestes barrières et exigences sanitaires

Après les parcs et les jardins, les terrasses des restaurants et bars, c’est au tour de la culture de revivre à Paris. Si des petits musées avaient pu accueillir des visiteurs dès le 11 mai, puis à partir du 2 juin pour certains monuments, ce n’était pas le cas des plus importants qui ont dû patienter jusqu’à maintenant.

A partir de lundi, de nombreux sites historiques et musées, vont en effet rouvrir leurs portes pour accueillir du public après trois mois de fermeture. Même si certains ont joué la carte du virtuel et de la visite à distance durant ces mois de confinement, ça ne fait pas tout. Et beaucoup comptent bien rattraper le temps perdu tout en composant sans les touristes étrangers. 20 Minutes dresse un état des lieux touristiques dans la capitale, par ordre de réouverture ces prochains jours, alors que le Grand Palais ouvrira, lui, 1er juillet, et le Louvre, le 6 juillet prochain.

Palais de Tokyo (16e arrondissement)

Ce lundi, les visiteurs du Palais de Tokyo seront invités à découvrir l’œuvre de l’artiste Futura 2000, légende du graffiti américain, et à voir ou revoir, des expositions qui seront prolongées jusqu’au 13 septembre 2020. Ces expositions « résonnent avec la crise que nous traversons », met en avant le Palais en citant notamment l’expo Notre monde brûle. Soit un cri d’alerte lancé face aux convulsions du monde et qui propose un regard engagé sur la création contemporaine depuis le Golfe Persique. Le port du masque dans l’enceinte du musée est obligatoire, du gel est mis à la disposition des visiteurs qui doivent enfin garder entre eux une distance d’un mètre.

Arc de Triomphe (8e arrondissement)

L’Arc de Triomphe, aussi, retrouvera son public ce lundi. Le monument emblématique des Champs-Elysées, situé place de l'Etoile, rouvre ses portes. « Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir bientôt dans des conditions optimales de sécurité en respectant les dispositions en vigueur », indique pour le moment la direction du monument qui confirme néanmoins bien la réouverture du lieu lundi.

Pavillon de l’Arsenal (4e arrondissement)

Le 16 juin, le Pavillon de l’Arsenal rouvre ses portes. Et pour sa réouverture, le centre d’urbanisme et d’architecture de Paris devient agora et présente au rez-de-chaussée de sa grande halle l’ensemble des contributions reçues depuis le 16 avril 2020 sur la plateforme « Et demain, on fait quoi ? ». « Cette exposition évolutive, accompagnée par une série de rencontres in situ et en ligne, souhaite permettre à chacun de continuer à partager et débattre des problématiques urbaines déjà existantes ou inédites révélées par la crise sanitaire », note-t-on au Pavillon.

Musée d’Orsay (7e arrondissement)

Le Musée d’Orsay rouvrira le 23 juin, avec les deux expositions James Tissot, l’ambigu moderne (1836-1902) jusqu’au 13 septembre et Au pays des monstres. Léopold Chauveau (1870-1940), prolongée jusqu’au 13 septembre. A noter que le port du masque (non fourni par le musée) est obligatoire pour tous les publics à partir de 11 ans. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des visiteurs à l’entrée du musée.

Tour Eiffel (7e arrondissement)

La tour Eiffel va rouvrir au public à partir du 25 juin, mais seulement jusqu’au 2e étage, avec port du masque obligatoire pour les adultes et montée uniquement par les escaliers. « Après plus de trois mois de fermeture dans le contexte de la pandémie de Covid-19, soit la fermeture la plus longue depuis la Seconde Guerre mondiale, la tour Eiffel rouvrira ses portes au public le 25 juin 2020 à 10 heures », a annoncé mardi la société d’exploitation du monument sur son site Internet. Elle précise que le nombre de visiteurs sera limité sur le parvis et dans les étages, et les montées se feront par l’escalier Est (pilier Est) et les descentes par l’escalier Ouest (pilier Ouest).