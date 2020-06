URBANISME La construction de « The Link », tour de 130.000 m2 de bureaux et siège de Total, à La Défense, a été lancée par Groupama et Vinci ce jeudi

Groupama, propriétaire du site, et Vinci, constructeur, ont lancé la construction de la tour «The Link» à La Défense. Un chantier de plus d'un milliard d'euros. — The Link/PCA-STREAM

Un chantier de plus d’un milliard d’euros a été lancé, ce jeudi, à La Défense. Une bonne nouvelle pour l’économie en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus car la construction de « The Link », tour de 130.000 m2 de bureaux et futur siège de Total, prévoit la création de 1.500 à 2.000 emplois. A la manœuvre de cette nouvelle tour à La Défense, Groupama, propriétaire du site, Vinci à la construction, et l’architecte Philippe Chiambaretta​ (PCA-STREAM) pour la conception.

La réception du bâtiment est prévue au deuxième semestre 2025 et permettra à Total de rassembler « nos équipes, actuellement réparties à Paris La Défense, dans un cadre moderne, lumineux, agréable, qui respectera le confort individuel tout en facilitant les interactions et qui répondra aux plus hautes exigences de qualité environnementale », a annoncé Namita Shah, directrice générale People & Social Responsibility et membre du Comité exécutif de Total.

« The Link » est une double tour reliée sur 30 étages. Son aile « Arche » s’élève à 228 mètres au-dessus du parvis de La Défense et comprend 50 étages. L’aile « Seine » culmine à 165 mètres et a 35 étages. La tour aura un roof top et de nombreuses terrasses ou jardins suspendus. Elle sera dotée de la plus haute certification environnementale (HQE Exceptionnel).