POLITIQUE Anne Hidalgo et David Belliard assurent que « l'écologie est, plus que jamais, le socle » de leur projet commun

Anne Hidalgo, maire sortante et David Belliard avec Arrnaud Ngatcha — ROROMUALD MEIGNEUX/SIPA

La maire sortante de Paris Anne Hidalgo (PS) et l’écologiste David Belliard, qui ont fusionné leurs listes pour le second tour des municipales, appellent jeudi à « faire le choix de l'écologie et de la solidarité », afin que la crise « soit aussi une opportunité pour accélérer les changements ».

Dans une tribune publiée sur le JDD. fr, Anne Hidalgo et David Belliard assurent que « l’écologie est, plus que jamais, le socle » de leur projet commun.

« Des transformations rapides »

« C’est elle qui rendra notre ville résiliente, c’est-à-dire capable de surmonter les crises, sanitaires comme climatiques », affirment-ils, en promettant de continuer « de réduire la place de la voiture dans notre ville. Plus aucun véhicule diesel n’y circulera en 2024 ».

« La crise nous a permis de mener des transformations rapides, avec de nouvelles rues piétonnes, des trottoirs élargis, des pistes cyclables : tous ces aménagements sont déjà plébiscités et nous voulons qu’ils deviennent définitifs », poursuivent-ils.

La socialiste et l’écologiste affirment en outre que la ville « doit donner plus de moyens à la jeunesse : les moyens de vivre décemment, de se former, de s’engager, de trouver une place dans un monde à inventer avec eux et pour eux ».

Leur liste arrive largement en tête des intentions de vote (44 %) au second tour, devant celles de Rachida Dati (33 %) et d’Agnès Buzyn (20 %), selon un sondage du 8 juin.