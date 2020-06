Un incendie s'est déclaré dans un immeuble du boulevard Brune — BSPP/ Marc Loukachine

Les images sont impressionnantes. Ce jeudi, vers 7 h 50, un violent incendie s’est déclaré ce jeudi vers 7 h 50 dans un immeuble du boulevard Brune, dans le 14e arrondissement de Paris. « A notre arrivée, plusieurs appartements étaient en flammes », explique le capitaine Florian Lointier, porte-parole de la brigade des sapeurs pompiers de Paris. Une vingtaine de personnes ont été évacuées et sont légèrement blessées après avoir inhalé des fumées, environ la moitié d’entre elles pourraient être évacuées vers des centres hospitaliers.

Une centaine de soldats du feu sont toujours mobilisés et six lances à eau ont été déployées. A 9 h 30, l’incendie était maîtrisé mais pas encore éteint. « L’objectif, désormais est d’éteindre les foyers pour éviter que le feu se propage aux immeubles voisins et à la toiture », précise le porte-parole des pompiers. On ignore encore l’origine du sinistre.