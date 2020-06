La toiture de l’ancien consulat de Chine à Paris ravagée par un incendie

Les toits de l'ancien consulat de Chine partent en fumée à Paris — 20 Minutes

Grosse frayeur pour les riverains. Un violent incendie a ravagé plus de 400 m² de toiture à l’ancien consulat de Chine à Paris, mardi. Fort heureusement, le bâtiment, rue de Washington, est inoccupé depuis novembre – le consulat se trouve désormais avenue Georges-V – et aucune victime n’est à déplorer. Les pompiers de Paris sont intervenus à 17h et ont établi un périmètre dans le quartier. Ils ont lutté contre les flammes pendant plus de deux heures avant d’en venir à bout.