Une personne regarde par la fenêtre en période de confinement. — Mathieu Cellard/SIPA

Comment les Franciliens ont-ils vécu la période de crise sanitaire du Covid-19 là où ils se trouvaient ? Que pensent-ils de leurs perspectives d’emploi et de loisirs juste à la sortie du confinement ? Quels enseignements tirent-ils de cette période sur leurs pratiques futures, une fois la crise totalement jugulée ? Telles sont les questions que se pose l'Institut Paris Région qui publie les premiers résultats d’une enquête* menée du 5 au 19 mai 2020 par Médiamétrie auprès de plus de 3.000 Franciliens.

Résultats : 83 % des Franciliens affirment avoir bien vécu le confinement, 17 % déclarent l’avoir mal vécu. 39 % des actifs Franciliens ont eu recours au télétravail pendant le confinement. Et 70 % des Franciliens pensent désormais changer au moins une de leurs habitudes en matière d’activités culturelles/sportives et de loisirs.

« Montrés du doigt »

« Ils vivent dans la région la plus touchée par la pandémie, la plus dense, sans doute la plus stressante, et ont parfois été montrés du doigt lorsqu’ils allaient se mettre au vert dans d’autres régions. Pourtant, ce sont près de neuf Franciliens sur dix qui sont restés dans la région capitale, avec des différences selon les départements de résidence habituelle », analyse-t-on à l'Institut Paris Région.

Et de préciser : « A rebours de certaines idées reçues, une très grande majorité de Franciliens affirme avoir bien vécu leur confinement, très bien même pour un cinquième d’entre eux. À l’autre extrémité, il demeure que cette expérience a été difficilement vécue par 17 % des Franciliens, ce qui va devoir être interrogé ». Concernant le déconfinement, moins d’un actif sur deux envisage désormais une reprise d’activité « normale » et un Francilien sur six envisage de changer ses comportements de mobilité une fois l’épidémie passée.