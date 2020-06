La gare de la Défense-Grande Arche, à Puteaux (Hauts-de-Seine), le 5 février 2020. — Clement Follain

Il y a des choses qui ne changent pas encore dans les transports en commun d' Ile-de-France : le port du masque reste obligatoire sous peine d’amende et il faut toujours une attestation de déplacement aux heures de pointe. Mais à partir de ce lundi, le réseau francilien – métros, trains, RER​, tram ou bus – va s’approcher des 100 %, annonce Ile-de-France Mobilités (IDFM).

Métro

Il est prévu pour « l’ensemble des lignes une fréquence de 100 % sur la plage horaire normale, soit entre 5h30 et 1h15 », poursuit IDFM. La ligne 7 fonctionnera à 90 %. Une trentaine de stations de métro vont rouvrir à partir de mercredi. Vingt-quatre resteront non desservies.

Tramway

La fréquence des lignes T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8 et T11 sera de 100 % entre 5h50 et 1h00. Pour la ligne T4, compter un train toutes les 12 minutes sur chaque branche de 6h à 21h.

RER et trains

De 5h à 1h15, la fréquence du RER A est de 100 % sauf sur les branches Cergy avec une fin de trafic à 22h16 et Poissy à 22h18. Même fréquence (100 %) sur la même plage horaire (5h à 1h15) pour le RER B sauf sur la partie Nord. « Jusqu’au vendredi 26 juin tous les soirs à 23h (semaine et week-end), la circulation entre Gare du Nord et Aéroport Charles de Gaulle 2/Mitry-Claye sera interrompue dans les deux sens », avertit Ile-de-France Mobilités.

Les RER C, D, E et l’ensemble des trains de banlieue rouleront jusqu’ à 22h. 90 % des trains rouleront sur l’ensemble de la journée. Dans le détail :

RER E, lignes H, K, P, U : 100 %

RER D : 100 % sauf l’Etoile de Corbeil (60 %)

Ligne R : 100 % sauf sur l’axe Héricy assuré à 55 %

Ligne N : 98 %

Lignes J : 80 %

RER C, ligne L : 70 %

Bus

La fréquence du réseau RATP est de plus de 90 %, celui d’OPTILE (petite et grande couronne) de 100 %. Concernant les Noctiliens, leur fréquence de fonctionnement est de 100 %.