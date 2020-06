Rachida Dati s'attaque à Anne Hidalgo sur la question de l'extension des terrasses. — Jacques Witt/SIPA

L’extension des terrasses parisiennes ne fait pas l’unanimité. La candidate LR à la mairie de Paris Rachida Dati prédit des « tensions » avec riverains et piétons. « On va déconfiner les terrasses, mais il n’y a pas eu d’anticipation (…) Ca n’a pas été concerté avec les cafetiers, et encore moins avec les riverains », a pointé à Europe 1 l’actuelle maire du 7e arrondissement, critiquant en creux la maire sortante Anne Hidalgo​ (PS).

Le gouvernement a prévu que seules les terrasses des restaurants et cafés puissent rouvrir en Ile-de-France à compter de mardi. Et Anne Hidalgo a annoncé samedi la possibilité pour ces établissements d'occuper gratuitement une partie de l'espace public avec leurs terrasses. « Ceux qui n’ont pas de terrasse vont se mettre sur les trottoirs, voire sur les chaussées, ou les places de stationnement » et « ça va générer des tensions entre les clients et les habitants, et aussi avec les piétons », a déclaré Rachida Dati.

Une main tendue à Agnès Buzyn ?

« Si j’avais été maire de Paris, j’aurais anticipé dès le premier jour [du confinement] cette organisation » pour les cafés et restaurants, par « des mesures de compensation » et en poussant pour une réouverture rapide, a ajouté la candidate LR.

Elle a au passage étrillé Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé et candidate LREM pour le second tour des municipales le 28 juin, qui selon elle « ne revient pas pour Paris » mais « pour pouvoir justifier sa mauvaise gestion du Covid ». « Les électeurs souhaitent qu’on tourne la page d’Anne Hidalgo », affirme Rachida Dati, qui dit « aux électeurs d’Emmanuel Macron : 'faites un vote pour l’avenir' ». « J’avais la responsabilité de rassembler, j’ai tendu la main » à Agnès Buzyn qui l’a « refusée », selon la prétendante LR, qui considère « les électeurs d’Emmanuel Macron trahis ».