Le Parc Montsouris à Paris, ici le 27 mai, rouvrir dès ce samedi matin. — Revelli-Beaumont/SIPA

Le début de la mise au vert pour la capitale. Fermés pendant deux mois et demi, la plupart des parcs et jardins de la capitale rouvriront dès ce samedi matin, a annoncé Edouard Philippe ce jeudi soir, à l’occasion de la présentation de la phase 2 du déconfinement. Pénélope Komitès, adjointe à la mairie de Paris en charge des espaces verts, de la nature en ville et de la biodiversité nous présente les détails de cette réouverture, réclamée depuis longtemps par la municipalité.

Comment réagissez-vous aux annonces d’Edouard Philippe ?

On est effectivement ravis de la réouverture des parcs et jardins à Paris. C’est ce qu'on demandait depuis un mois. Nous sommes soulagés pour les Parisiens, ne serait-ce que pour des questions de santé publique. On voyait les habitants sur des murets, groupés aux abords des parcs fermés ou entassés sur des petites places, ce qui allait à l’encontre des mesures de distanciation physique. Et dans les quartiers populaires de Paris, les gens étaient dans des petits logements, ils n’étaient pas confinés dans des appartements avec terrasses. Ils n’en pouvaient plus et ils vont pouvoir souffler dans les parcs.

Quand et comment les parcs et jardins vont-ils rouvrir ?

Evidemment, on n’a pas attendu les annonces d’Edouard Philippe pour se préparer car sinon c’était impossible à mettre en œuvre en si peu de temps. On y travaille depuis plusieurs semaines pour être en capacité de rouvrir. Nous avons nettoyé les parcs, barriéré les aires de jeux car nous attendons les protocoles de désinfection de l’Etat et l’ARS qui ne sont toujours pas arrivés. Nous avons commandé du gel hydroalcoolique quand ces aires de jeu rouvriront. On continue à s’activer et dès samedi matin, la plupart des espaces verts rouvriront et ce sera le cas de tous les grands parcs : Buttes-Chaumont, Monceau, Montsouris, Citroën, Belleville, etc.

Avez-vous été prévenus en amont de cette réouverture ?

Non, et il aurait été plus agréable d’être informés ce matin plutôt que de devoir attendre les annonces d’Edouard Philippe ce soir. Mais visiblement, c’est comme ça que fonctionne ce gouvernement.