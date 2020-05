Le campement a été installé par l'association Utopia 56 sur les quais du bassin de la Villette. — CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Un nouveau campement de migrants composé d’une cinquantaine de tentes s’est formé dans la nuit de mardi à mercredi sur les quais du bassin de la Villette, a constaté un journaliste de l’AFP. Mercredi matin, cinquante personnes dont 14 enfants dans des tentes bleues composaient ce camp constitué essentiellement de familles et de femmes originaires d’Afrique subsaharienne, selon l’association d’aide aux migrants Utopia 56.

« Il y a eu une vague de mise à l’abri tout au début du confinement mais il y a eu des oubliés, et des gens continuent d’arriver [en France] », a expliqué Florent Boyer, un responsable d’Utopia 56. L’association, qui a assuré des hébergements dans plusieurs lieux comme des paroisses durant le confinement, affirme ne plus pouvoir prendre en charge ces personnes « arrivées juste avant le confinement », notamment parce que ces locaux ne sont plus disponibles depuis la réouverture des lieux de culte.

Installées sur les quais de Loire, près du touristique Parc de la Villette, les 54 tentes étaient toujours en place mercredi matin, lorsque l’association a assuré la distribution de petits-déjeuners. Ces personnes « seront prises en charge, comme cela a été le cas les dernières semaines » lors d’opérations de mise à l’abri, a indiqué à l’AFP la préfecture de la région Ile-de-France, rappelant qu’environ 12.000 places d’hébergement d’urgence avaient été débloquées durant la crise sanitaire.