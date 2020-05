Au bois de Vincennes, des Parisiens profitent de la chaleur quasi-estivale, en ce jeudi de l'Ascension. — HOUPLINE RENARD/SIPA

La vague de chaleur qui touche la région parisienne est remarquable par sa précocité, avec quasiment un mois d’avance, selon Jérôme Locou, météorologue à Météo France.

« Ce n’est pas exclu qu’on ait une deuxième fois 30°C au mois de mai le week-end prochain en région parisienne », précise-t-il.

Enfin, il ajoute que « les tendances saisonnières nous annoncent une période de temps plutôt plus chaud et plus sec que la normale entre juin et août ».

Du grand beau depuis la semaine dernière et ça devrait continuer au moins jusqu’à ce week-end. L’été est en avance en région parisienne. Nous avons interrogé Jérôme Lecou, météorologue à Météo France, pour en savoir plus sur cet épisode de chaleur et sur les tendances qui nous attendent pour la période estivale.

La période de chaleur que nous traversons est-elle exceptionnelle en Ile-de-France ?

C’est vrai que lors du jeudi de l’Ascension on a eu un pic de chaleur avec 30,3 °C atteint à Paris. Ce n’est pas exceptionnel dans le sens où on a déjà vu des 30 °C au mois de mai mais c’est quand même assez remarquable puisque si vous voulez, on a presque un mois d’avance. Souvent les 30 °C on les voit fleurir au mois de juin. Aussi tôt dans l’année, c’est rare car la dernière fois qu’on avait atteint ce seuil aussi tôt dans l’année à Paris, c’était en 1998. On a là une précocité des 30°C qui est remarquable, c’est d’ailleurs souvent un des signes du changement climatique : souvent les valeurs comme ça, on les a plus tôt qu’avant. En plus, ce n’est pas exclu qu’on ait une deuxième fois 30°C au mois de mai le week-end prochain en région parisienne.

Ce temps estival doit-il faire craindre une sécheresse ?

Avec ce temps anticyclonique, on a une montée des températures et un temps sec. On a eu un début de mois de mai avec de la pluie et depuis, plus rien. On se retrouve avec un indice des sols déjà très sec à cette époque-là de l’année, dans quasiment toute la moitié Nord. En plus, on a les stigmates de la saison passée avec une sécheresse qui a été durable l’année dernière. On a eu une amélioration significative avec des pluies qui sont revenues au cours de l’hiver, notamment au mois de février, mais là on est repartis à la baisse. En Ile-de-France, on a eu des pluies début mai, notamment en Seine-et-Marne, mais dans le Val-d’Oise c’était déjà plus contrasté. Donc on arrive à la mi-mai, et on est en déficit avec des indices d’humidité de sols déjà un peu dans le rouge, même si ça reste modéré par rapport à la situation en Bourgogne, Lorraine et Alsace. C’est pour ça qu’il faudrait bien que le mois de juin soit pluvieux pour ne pas entamer l’été avec déjà une partie du territoire qui manque d’eau.

Cette vague de chaleur précoce annonce-t-elle un été caniculaire en Ile-de-France ?

On ne peut pas établir de lien de causalité. On ne peut pas en déduire de la séquence sèche qu’on a au mois de mai quelque chose pour l’été. Néanmoins, les tendances saisonnières nous annoncent une période de temps plutôt plus chaud et plus sec que la normale entre juin et août. Mais ça ne veut pas dire qu’on n’aura pas à l’intérieur de cette période des épisodes qui peuvent être pluvieux, sous forme d’orages par exemple. Le mois de juin va être important car c’est souvent un mois où on peut encore recharger les nappes phréatiques. Il ne faudrait pas qu’on continue le mois de juin sur la tendance de mai car ça peut être compliqué.