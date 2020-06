De multiples balades à vélo s'offrent à vous en Ile-de-France (illustration). — VALINCO/SIPA

La crise sanitaire liée au coronavirus devrait favoriser le tourisme en France lors des prochains week-ends et cet été.

Pour vous inspirer un peu pour vos vacances, « 20 Minutes » a choisi cinq randos à pied ou en vélo à découvrir autour de Paris.

Les beaux jours sont déjà là et il va bien falloir les occuper. Pour cela, 20 Minutes vous a déniché cinq randonnées/balades à vélo histoire de se faire une virée bien dépaysante près de Paris.

Se promener avec Yvette

Cette boucle de 17,3 kilomètres vous fera découvrir la vallée de l’Yvette, sous-affluent de la Seine. Le départ se fait depuis Bures-sur-Yvette (Essonne) et est donc accessible en RER B et la randonnée arpente la forêt communale de Gif-sur-Yvette. « Cette balade va vous couper le souffle ! », promet le site Helloways qui propose cet itinéraire de 4h30. Attention toutefois au dénivelé de près de 300 m en positif qui n’en fait pas une balade de tout repos.

Balade dans la vallée de l'Yvette. - Helloways

Faire le tour de la Tour

Au cœur de la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne), une boucle d’environ 10 kilomètres vous « emmène sur les hauteurs de la partie Est de la forêt, indique Helloways. Vous démarrez par le Tour Denecourt qui porte le nom du célèbre sylvain qui traça nombre de sentiers dans la forêt. Les sentiers balisés bleus vous emmèneront ensuite au point de vue du Rocher Cassepot, un promontoire unique. » Cette randonnée d’à peine 200 mètres de dénivelé positif et d’une durée de 2h30 est accessible depuis la gare de Fontainebleau-Avon via la ligne R du Transilien.

La Tour Denecourt, dans la forêt de Fontainebleau. - Warren Lecart

Filer vers le Nord-Est

Le Pavillon de l’Arsenal en partenariat avec Enlarge your Paris propose des randonnées Archivélo qui mêlent architecture et biclou. L'une d'entre elles, d’une longueur de 15 kilomètres, propose de longer le canal de l’Ourcq depuis la place Stalingrad (19e). Elle emprunte une portion de la véloroute Scandibérique, qui relie Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. « L’itinéraire entre Paris et le parc de la Poudrerie s’étend sur 15 km avec au programme trois colosses de béton et de briques du côté de Pantin : les Grands Moulins, les Magasins généraux et le Centre national de la danse, indique le Pavillon de l’arsenal. Vous pourrez prolonger votre balade sur une dizaine de kilomètres jusqu’à Claye-Souilly (Seine-et-Marne) dans un décor de campagne inattendu à seulement quelques encablures du périph’.»

[Archivélo] @PavillonArsenal x @EYParis vous proposent 4 promenades à vélo pour redécouvrir les paysages de la métropole. Enfourchez vos vélos et partez explorer le Grand Paris et son patrimoine !🚲https://t.co/D9jAIeYcG8 pic.twitter.com/pgOBQ1VzVO — PAVILLON ARSENAL (@PavillonArsenal) May 21, 2020

A l’assaut du château de Fontainebleau

C’est une sacrée balade de près de 100 km, 94km pour être précis, qui vous conduit du Pavillon de l’Arsenal (Paris 12e), le long de la Seine, pour se terminer au pied du château de Fontainebleau. Evidemment, rien ne vous oblige à aller jusqu’au bout – ça commence à faire long – et pour le retour, il est tout à fait possible d’embarquer son vélo dans le RER D. Et voilà ce qu’en dit le site d’Archivélo : « Sur votre chemin, vous changerez de paysages à maintes reprises, passant de la Seine industrielle, des quais du 12e arrondissement jusqu’aux abords de Corbeil-Essonnes (Essonne), à la Seine bucolique, à partir du Coudray-Montceaux (Essonne) jusqu’à l’arrivée. » Ça fait rêver, non ?

L’appel de l’Anglais

C’est sans doute un classique de la rando-vélo. La célèbre Avenue verteLondres-Paris vous permet de relier les deux capitales à la force de vos mollets. Au départ du parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle se déploie sur 406 ou 472 kilomètres suivant que vous passez par la vallée de l’Epte ou la vallée de l’Oise. Bien sûr, il faut compter plusieurs jours pour aller au bout et en ce moment - vous ne pourrez de toute façon pas traverser la frontière en cette période - mais il est tout à fait possible de n’en faire qu’une portion. Grâce à cet itinéraire, vante le Comité régional du tourisme Paris Ile-de-France, « flânez dans les paysages préservés et petits villages du Parc naturel régional du Vexin français ou suivez les bords de l’Oise à la rencontre des décors chers aux peintres impressionnistes ».