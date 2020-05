Les horaires sur le réseau RATP et IDF mobilité reviennent à la normal ce lundi 25 mai — Jacques Witt/SIPA

Horaires élargis, mais trafic toujours réduit. Depuis le début du déconfinement le 11 mai dernier, les horaires sur le réseau de transports en commun en Ile-de-France étaient limités de 6 h à 22 h. A partir de ce lundi la RATP et IDF Mobilités prévoient un retour à la normale sur les réseaux Bus, Tramway, Métro et RER.

« Le réseau Métro circulera donc de 5 h 30 à 1 h 15 et le réseau RER de 5 h à 1 h 15 » avait précisé la RATP dans un communiqué du 18 mai qui annonçait ces mesures. Le réseau demande cependant toujours aux entreprises et aux Franciliens « de limiter au maximum les déplacements, de maintenir massivement le télétravail, et d’étaler le plus fortement possible les horaires d’arrivées et de départs sur les lieux de travail ». Le port du masque reste obligatoire à partir de 11 ans.

Trafic toujours réduit mais revu à la hausse

Pour ce qui est du trafic, s’il n’y a pas encore de retour à la normale, celui-ci est revu à la hausse. Quatre Métros sur cinq fonctionnent en moyenne sur l’ensemble des lignes. Certaines stations restent cependant toujours fermées et les correspondances ne sont pas assurées (voir la liste si dessous).

Les stations de métro à Paris qui restent fermée ce lundi 25 mai - capture RATP

100 % des trains circulent sur le RER A contre quatre sur cinq sur le RER B. Le trafic est quasi normal pour les Tramways, à 80 % en moyenne pour les Bus, normal pour les Noctiliens et réduit sur l’ensemble des lignes de Transiliens.