Le château de la Malmaison a été aménagée par l'impératrice Joséphine. — VILLARD/NIVIERE/SIPA

En cette période de déconfinement, il va falloir regarder près de chez soi pour voyager un peu.

Fort heureusement la région Ile-de-France propose de nombreuses balades et lieux à découvrir.

20 Minutes en a sélectionné cinq parmi la multitude.

La région Ile-de-France est toujours classée rouge mais il est néanmoins possible de se déplacer dans la limite des fameux 100 kilomètres. Or l’Ile-de-France regorge de lieux connus ou méconnus pour s’évader le temps d’une journée et oublier les affres du quotidien. Voici donc une sélection de cinq endroits à visiter lors des prochains week-ends et vacances.

Le Parc naturel régional Oise – Pays de France

C’est l’un des quatre parcs naturels régionaux d’Ile-de-France et pas forcément le plus connu. Situé à cheval entre la région capitale et les Hauts-de-France, le parc couvre 60.000 hectares dont 20.000 hectares de forêts. Autant dire qu’il y a de quoi se balader. Et pour ceux qui en ont déjà marre des pollens et autres insectes nuisibles, le parc englobe la cité médiévale de Senlis célèbre pour ses foires et sa cathédrale, Chantilly et son magnifique château, ou encore l’abbaye royale de Royaumont édifiée au XIIIe siècle par Saint-Louis. Enfin le parc propose également des balades guidées comme celle qui partira de Courteil (Oise) le 23 juin pour découvrir la vallée de la Nonette et tenter d’observer l’Agrion de Mercure.

Anecdote people : Sachez qu’en 2013 Natasha St-Pier et Anggun ont tourné un clip intitulé Vivre d’amour à l’abbaye de Royaumont.

La palette de couleurs de Barbizon

Situé en bordure de la forêt de Fontainebleau, le petit village de Barbizon (Seine-et-Marne) est connu pour être « un des endroits mythiques de la peinture pré-impressionniste en France », selon les mots de l'office du tourisme de Fontainebleau. Depuis, Barbizon a conservé sa réputation picturale et en déambulant dans les petites rues pavées, vous pourrez découvrir galeries et ateliers d’artiste. Le village possède évidemment son musée des peintres installé à l’auberge Ganne, lieu de retrouvailles des peintres du milieu du XIXe siècle, et à la maison-atelier de Théodore Rousseau.

Anecdote people : Sachez qu’en 2015, Loana a fêté ses 38 ans dans une villa avec piscine à Barbizon. Voilà.

Une virée à Rueil-Malmaison

C’est en 1802 que Napoléon Bonaparte et sa femme Joséphine s’installent au château de la Malmaison (Hauts-de-Seine). Et si Napoléon est souvent sur les routes à guerroyer, Joséphine aménage progressivement le château que Napoléon lui cède lors de leur divorce en 1809. Elle y finira d’ailleurs ses jours en 1815. Aujourd’hui, le château et son parc de 6 hectares se visitent et permettent de se replonger dans la vie du couple impérial et d’admirer l’architecture et le mobilier de style Empire. Enfin après cette visite, poursuivez au parc de l’amitié, situé en plein cœur de Rueil-Malmaison. Ce parc d’un hectare et demi est composé d’un jardin japonais et d’autres petits jardins thématiques.

Anecdote people : Stéphane Bern a consacré un numéro de Secrets d’histoire au château de la Malmaison. Sortez vos mouchoirs.

Le plus beau village d’Ile-de-France

Il est le seul représentant de l’Ile-de-France au sein de la très select association des plus beaux villages de France. Rien que pour ça, La Roche-Guyon (Val-d’Oise) mérite qu’on s’y attarde. Situé en plein Vexin, le village surplombe un méandre de la Seine et se reconnaît aisément par la haute silhouette de son donjon médiéval, que vous ne manquerez pas de visiter pour profiter du panorama. A voir également à la Roche-Guyon, ses fameux habitats troglodytes, aussi appelés « boves ». Et pour ceux qui voudraient pousser davantage la balade, à moins de 10 kilomètres se trouve le village de Giverny, cher à Claude Monet.

Anecdote people : C’est au château de La Roche-Guyon que le général allemand Erwin Rommel a pris part à un complot pour renverser Adolf Hitler.

Des roses à foison

Fondé à la fin du XIXe siècle par l’homme d’affaires Jules Gravereaux, le jardin des roses de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) est la plus ancienne roseraie au monde. Y est présentée une collection de plus de 11.000 rosiers et de près de 2.900 espèces et variétés de roses. Une encyclopédie grandeur nature des roses, en somme. Et pour mettre en valeur ces roses, Jules Gravereaux a fait appel à l’architecte Edouard André qui a dessiné un jardin à la française sur un hectare et demi. Et coup de chance, la floraison est maximale en juin.

Anecdote people : Sachez que Jules Gravereaux était l’un des principaux actionnaires du Bon Marché et qu’il invitait régulièrement les élites mondaines de l’époque dans sa roseraie comme Jean Cocteau. Joséphine Baker y est également passée après la mort du fondateur du jardin.