Pass Navigo (illustration) — V. WARTNER / 20 MINUTES

Le site de remboursement du Pass Navigo est de retour. Les usagers des transports franciliens vont pouvoir à partir de mercredi demander le remboursement intégral de leur abonnement pour le mois d’avril et les dix premiers jours de mai, en se connectant à mondedommagementnavigo.fr.

« Ile-de-France Mobilités s’y était engagé. Le remboursement pour les abonnés annuels et mensuels du Pass Navigo débutera mercredi 20 mai avec l’ouverture de la plateforme », a indiqué sur Twitter, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse. Cette mesure concerne les abonnements suivants : Navigo mensuel et annuel, Navigo senior et carte Imagine R. En tout, près de trois millions d’usagers sont concernés.

« Nous avons souhaité un remboursement à 100 % pour tous les voyageurs abonnés afin de prendre en compte la situation de tous les Franciliens : pour ceux qui auraient voulu suspendre leur abonnement, c’est un remboursement à 100 % pour le mois d’avril et les 10 premiers jours de mai », note-t-on chez Ile-de-France Mobilités. Et de préciser : « Et pour ceux qui sont contraints de se déplacer pour l’intérêt de tous (soignants, travailleurs sociaux et bénévoles, commerçants, agents d’entretien et salariés des secteurs stratégiques…), le remboursement est également de 100 %. Sachant que le pass est remboursé par leur employeur à 50 %, c’est un coup de pouce pour le pouvoir d’achat et un geste de reconnaissance. »