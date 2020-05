Livres (illustration) — EliFrancis/ Pixabay

La fin d’une histoire parisienne. La célèbre librairie Boulinier située sur le boulevard Saint-Michel (6e arrondissement) va fermer définitivement mi-juin. « Le bail du 20 boulevard Saint-Michel n’ayant pas été renouvelé ; ce magasin occupé par la société Boulinier depuis 1938 va fermer mi-juin », indiquent les gérants sur leurs réseaux sociaux.

Dans ce message, ils ont tenu à remercier les clients pour leur fidélité et aussi apporter une note positive. « Une page se tourne mais le livre de notre histoire n’est pas fini. Il va continuer à s’écrire dans nos autres magasins avec à la plume les arrières-arrières petits-enfants du fondateur, à peine trentenaires et déjà complètement investis. Cette période de confinement nous a rappelé les valeurs essentielles de la vie et la culture en fait bien évidemment partie. Nous avons à coeur de continuer à la rendre accessible à tous dans des vrais lieux de vie : nos magasins ».

Si le célèbre magasin du 6e arrondissement ferme, la marque Boulinier, elle, reste. Sept autres magasins restent ouverts à Paris et en Seine-et-Marne, indique BFM Paris. Un livre d’or est par ailleurs disponible en ligne.