AU VERT La réouverture de ces espaces permettra d'offrir un bol d'air frais aux Franciliens. Dans la région, classée rouge, tous les parcs et jardins sont encore fermés au public

La forêt de Fontainebleau, propose 365 km de chemins de promenade. — Seb Seb

Un bol d’air frais pour les Franciliens. La région Ile-de-France a rouvert les 39 forêts, a-t-elle indiqué vendredi dans un communiqué. L’Agence des espaces verts de la région, qui gère environ 15.000 hectares d’espaces verts franciliens, « a décidé, après accord des autorités préfectorales, de rouvrir la totalité des forêts publiques dont elle a la gestion », depuis lundi, précise le communiqué, pour offrir « des espaces de respiration pour les Franciliens dans le cadre du déconfinement ».

Parmi ces 15.000 hectares, se trouvent « 39 forêts régionales, plus particulièrement aménagées pour l’accueil du public », comme les forêts de Ferrières (Seine-et-Marne), Bondy (Seine-Saint-Denis), Rosny (Yvelines) ou Rougeau-Bréviande (Essonne et Seine-et-Marne). La région affirme que « toutes les précautions sont prises pour garantir le respect des gestes barrières afin de protéger les Franciliens (affichage des gestes barrières sur site, contrôle par les brigades équestres, etc.) ».