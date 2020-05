Un bateau de police patrouille pour faire respecter l'interdit de consommation d'alcool sur les quais de Seine. — G. Novello

Fini les apéros en bord de Seine, et pour longtemps ! La préfecture de police de Paris a pris ce mardi un arrêté interdisant « la consommation de boissons alcooliques […] entre 12h et 7h jusqu’au 10 juillet 2020 inclus » sur les berges de Seine, le canal Saint-Martin, le canal de l’Ourcq et le bassin de la Villette, en gros tous les bords d’eau de Paris. Il sera néanmoins techniquement possible de se réunir à moins de dix personnes pour partager une orangeade à n’importe quel moment de la journée voire un petit blanc du matin, même si cela est déconseillé.

Interdiction de la consommation d'alcool, respect des règles de distanciation sociale : les policiers de la @prefpolice sont notamment déployés aux abords des voies sur berge et du canal Saint-Martin.

La réussite du déconfinement repose sur le comportement responsable de chacun. pic.twitter.com/l9ZQZfGavF — Préfecture de Police (@prefpolice) May 12, 2020

Dans son arrêté, la préfecture rappelle que ce dernier a été pris car le « 11 mai 2020, quelques heures à peine après la levée du confinement, il a été constaté que des dizaines de personnes se regroupaient sur les berges du canal Saint-Martin et sur les voies sur berges de la capitale, sans respecter les distances de sécurité et les recommandations sanitaires. » Voilà, on déconne une journée et on est puni deux mois.

Le « caractère festif et social » de l’alcool pointé du doigt

Et si l’alcool est interdit, c’est « qu’il a été établi que la consommation d’alcool sur la voie publique, par son caractère festif et social, est à l’origine de regroupements massifs d’individus sur une zone rapprochée ». Il semble clair que la préfecture vise notamment la pratique du Paquito, vecteur assuré du Covid-19.

Pour faire respecter cet interdit, la préfecture a recours à « des patrouilles pédestres, un drone équipé d’un haut-parleur pour diffuser des messages de prévention et un bateau muni d’un mégaphone pour rappeler à l’ordre les contrevenants », indique la commissaire Decatillon. Les patrouilles sont d’ailleurs déjà à pied d’œuvre même si temps maussade est sûrement la meilleure arme anti-coronavirus.