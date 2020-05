L'odeur de soufre ressentie dimanche soir n'a toujours pas d'explication avérée. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Une forte odeur de soufre, proche de l'œuf pourri, a été ressentie dimanche soir en Ile-de-France.

Les analyses d'air menées par le laboratoire central de la Préfecture de police n'ont pas permis d'expliquer cette odeur soufrée.

Plusieurs hypothèses ont été avancées mais à ce jour, aucune ne s'est vraiment imposée et il est probable que le mystère demeure entier.

Le mystère s’épaissit autour de l'odeur de soufre qui a été ressentie en Ile-de-France dimanche soir. Tard lundi soir, le laboratoire central de la Préfecture de police de Paris a dévoilé ses analyses de prélèvements d’air et voici sa conclusion : « Ces analyses n’ont pas permis d’identifier de composé particulier, notamment soufré qui aurait pu être à l’origine de ces odeurs. La préfecture de Police rappelle par ailleurs qu’elle n’a eu connaissance d’aucun événement du type incident industriel sur la région qui aurait pu en être la source. » Chou blanc donc.

#Environnement | Une odeur de soufre a été ressentie la nuit dernière sur une partie de la région Ile de France. Le laboratoire central de la @prefpolice a réalisé des analyses.

Consultez notre communiqué de presse. pic.twitter.com/wynRF3L7vB — Préfecture de Police (@prefpolice) May 11, 2020

Pour rappel, l’odeur, comparable à celle d’œuf pourri, a été signalée par de très nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Les pompiers d’Ile-de-France, qui ont reçu de très nombreux appels, ont assuré que cela n’était lié à « aucune intervention particulière en cours ».

Odeur de soufre ressentie sur plusieurs départements vraisemblablement liée aux récentes intempéries. Prise en compte, cette odeur ne correspond a aucune intervention particulière en cours. Merci de ne composer le 18-112 qu'en cas d'urgence avérée. pic.twitter.com/oIwODSbgzY — @PompiersParis (@PompiersParis) May 10, 2020

Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, a alors évoqué sur Twitter la piste des « fortes précipitations ». « Ce pourrait être lié aux brassages des réseaux d’assainissement à cause des fortes pluies qui font remonter les gaz de décomposition », écrivait-il. Las, le Siaap (Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne), a affirmé n’avoir relevé aucune anomalie sur ses systèmes malgré des contrôles dimanche et lundi et que « l’origine des odeurs ressenties par la population ne vient pas du système d’assainissement ».

.Aucun incendie ou incident industriel n’a été signalé. L’odeur “sulfurée” pourrait être liée aux fortes précipitations. Vérifications en cours. — Emmanuel GREGOIRE (@egregoire) May 10, 2020

De son côté AirParif ne relève « pas de hausses des concentrations de dioxyde d’azote, de dioxyde de soufre ou de particules », éléments qu’ils surveillent quotidiennement. Néanmoins, l’organisme de surveillance de la qualité de l’air indique qu’il est possible que cette odeur provienne de molécules peu polluantes mais super-odorantes. « Le nez est le meilleur détecteur, même avec des taux de concentrations très faibles. »

Emmanuel Grégoire a également avancé l’hypothèse d'« un nuage de dioxyde de soufre qui arrive de l’étranger ». La vague d’air froid venant du Nord aurait rabattu les odeurs du Benelux et de l’Angleterre vers la région parisienne. Mais les résultats de l’analyse conduite par la Préfecture de police de Paris tendent à infirmer cette hypothèse.

#Odeur de soufre en IDF ? c'est lié au changement de masse d'air et de l'arrivée brutale de l'air froid de mer du Nord, rabattant aussi les odeurs vers Paris. Quant au ciel "orange" au-dessus de la Capitale, c'est dû à la réflexion des lumières de la ville sur les nuages bas ☁️ https://t.co/YpHtumvWJ3 — Régis Crépet 🌡 📉 (@RegisCrepet) May 10, 2020

Enfin Météo France n’a pas non plus d’explications à ces odeurs mais entend creuser le sujet. « Les contrastes thermiques assez forts du week-end, au moins une dizaine de degrés, pourraient expliquer cette odeur », indique le service météorologique, sans guère s’avancer davantage. Il est donc probable que nous ne connaissions jamais le fin mot de l’histoire.