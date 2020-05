DECONFINEMENT La présidente d'Ile-de-France Mobilités souhaite accroître dès que possible le trafic sur les lignes les plus chargées

Valérie Pécresse entend revenir à une offre de transports publics normale pour début juin. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Valérie Pécresse (ex-LR) a assuré mardi que la SNCF et la RATP vont remonter « progressivement », d’ici au 2 juin, leur « offre à 100 % sur toutes les lignes », mais que la priorité devra rester à ceux qui travaillent. « J’ai demandé à la SNCF et à la RATP que l’on retrouve très rapidement une offre de 100 % sur toutes les lignes », a expliqué sur RTL la présidente d’Ile-de-France Mobilités, avant de préciser que cela se fera « progressivement d’ici au 2 juin ».

D’ici là, « nous allons essayer de mettre les efforts là où ils sont le plus nécessaires, c’est-à-dire sur les 2 ou 3 lignes sur 23 les plus chargées », a-t-elle ajouté, jugeant qu’« hier, ça s’est globalement passé dans de bonnes conditions, avec évidemment quelques problèmes ponctuels sur un réseau aussi dense ». Lundi, le service n’était assuré qu’à 75 % à la RATP et à 60 % pour les trains de banlieue de la SNCF.

Des contrôles dès 6 h du matin

« Le facteur limitant, c’est le facteur humain parce que les agents des opérateurs de transports ont des gardes d’enfants à assurer et ils ont aussi des risques de santé, c’est pour ça qu’on n’est pas à 100 % aujourd’hui », a-t-elle justifié. Mais, même avec une offre à 100 %, « il va y avoir toujours une restriction très forte de la capacité des transports en commun », en raison de « la distanciation sociale obligatoire » qui réduit la capacité d’environ 80 %, a-t-elle mis en garde.

« L’attestation employeur [pour les heures de pointe] sera contrôlée et filtrée à l’entrée des gares. L’objectif c’est, si vous n’avez pas de motif de vous déplacer, [que] vous ne preniez pas la place de quelqu’un qui doit aller travailler », a averti Valérie Pécresse, qui a demandé que le filtrage par les policiers et les forces de sécurité démarre dès 6 heures.

« Si on n’arrive pas à faire suffisamment respecter les distanciations sociales, nous sommes toujours sous le couperet d’une fermeture de lignes de train ou de gares si elles sont trop chargées », a-t-elle également mis en garde. « Je continue d’appeler les Franciliens à télétravailler au maximum jusqu’à l’été, à économiser leur transport et à étaler leurs horaires d’arrivée au bureau, c’est impératif », a-t-elle insisté.