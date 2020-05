Anne Hidalgo a promis un masque gratuit à tous les Parisiens — Ludovic MARIN / AFP

Il faudra s’armer de patience. Ce lundi, au premier jour du déconfinement, la mairie de Paris a mis en place une plateforme afin de distribuer gratuitement un masque réutilisable à chacun de ses administrés. Les habitants sont invités à s’inscrire en ligne pour ensuite récupérer leur masque et ceux de leurs proches dans les pharmacies volontaires. Un système qui doit permettre de « garantir un masque à chacun », précise le site de la mairie.

Dès aujourd’hui, rendez-vous sur https://t.co/UiNfBn0Sph pour obtenir le bon de retrait de votre masque en tissu offert par la Ville. Vous pourrez ensuite aller le chercher dans une pharmacie volontaire près de chez vous. Merci à tous les pharmaciens ! https://t.co/rFH4KSVhvO — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 11, 2020

En quelques heures, l’initiative a été victime de son succès : ce lundi en milieu d’après-midi, le premier créneau disponible est le vendredi 23 mai. Même constat pour les personnes prioritaires (personnes âgées, souffrant d’une maladie cardio-respiratoire, femmes enceintes…). Un délai particulièrement long lorsqu’on sait que désormais les masques sont obligatoires dans les transports en commun francilien.

La maire PS de la capitale, Anne Hidalgo, s’est engagée à distribuer gratuitement un masque pour les plus de 2 millions de Parisiens en priorité aux personnes les plus fragiles (âgées de plus de 70 ans, souffrant d’un handicap, etc.). Dès la première semaine de déconfinement, « 500.000 masques vont être distribués, puis 300.000 à 400.000 supplémentaires par semaine, ce qui fera 2 millions d’ici juin », a insisté samedi Jean-François Martins.